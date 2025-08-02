Женщина потратила часы в пути на свадьбу: ее выгнали из-за "мелкого шрифта" в приглашении

Одна британка рассказала, что получила приглашение от подруги из колледжа приехавших на ее свадьбу. Женщина потратила 16 часов в пути к месту события, но потом ее не впустили на место торжества из-за фразы мелким шрифтом в приглашении.

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Героиня истории была шокирована таким отношением и разъярена из-за поведения уже бывшей подруги, сообщает Mirror.

По ее словам, они с невестой были знакомы с колледжа, поддерживали связь время от времени, и она была приятно удивлена, получив приглашение на свадьбу. В нем было указано место, дата и стандартная фраза: "С нетерпением ждем празднования с вами!"

"Я оформила выходной, потратила деньги на платье, подарок и дорогу. Это был длинный маршрут — пересадки, автобусы, поезд, который занял почти 16 часов. Я приехала немного уставшая, но возбужденная" — рассказывает детали истории женщина.

Впоследствии она вместе с бойфрендом пыталась найти место в зале для ужина молодоженов, то их имена нигде не было на схеме рассадки в зале. Это поразило пару, которая пошла выяснять этот вопрос с ведущим свадьбы.

"Подошел главный в церемонии, попросил показать приглашения и заявил, что мы приглашены только на венчание и вечерние коктейли. И что мы должны уйти. Это было написано микроскопическим шрифтом — мы этого просто не заметили", — рассказывает женщина.

Шокированные гости вышли на улицу и услышали разговор невесты. Та вроде бы случайно обмолвилась кому-то из гостей в разговоре, что в тексте приглашения мелким шрифтом было указано, что на ужин "приглашаем только самых близких", а потому других там не планируется.

Женщина признается, что не ожидала такого поворота событий и была потрясена услышать такую "новость"...

"Я была шокирована. Меня вежливо "отфутболили" этим текстом, потому что это оказывается "семейное событие". Поэтому я не должна была здесь быть и уехала обратно домой", — добавила героиня истории, сказав, что не планирует больше поддерживать дружбу с невестой.

Реакция соцсетей

Комментарии пользователей разделились: одни осуждают невесту за пассивно-агрессивную неискренность, другие же считают, что стоило внимательнее читать приглашение. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Если не хочешь, чтобы люди приходили — не присылай приглашения!";

"Это самое пассивно-агрессивное свадебное приглашение, которое я когда-либо видел";

"Вы сделали все правильно. Она была нечестной";

"Почему этот текст написали мелким шрифтом? И что это за жадность такая?";

"Честно, не свадьба, а мучения. Ехали 16 часов — и как будто вытерли ноги о тебя. Ужас!".

Ранее Фокус сообщал, что пара на свадьбе шокировала своей жадностью. Супруги в США решили проводить свадьбу летом во время удушающей жары, однако самой большой бедой даже не погодные условия.

Впоследствии стало известно, как свекровь надела идентичное свадебное платье, как у невесты. Свадьба, которая должна была стать самым счастливым днем в жизни молодой пары, закончилась скандалом из-за поведения свекрови.