Супервирусный тренд: подруга показала "странный" танец ради невесты на свадьбе (видео)

28-летняя американка Наталья Кениг из города Коламбус (штат Огайо) была подружкой на свадьбе своей лучшей подруги. А потом во время танцев произошло неожиданное — девушка начала издавать необычные движения, которые быстро стали вирусными.

Американка говорит, что когда показала невесте странное движение из танцев, то она попросила подругу выполнить его на свадьбе, что попало на видео в Tiktok.

Ролик с танцем стал вирусным — набрал более 80 млн просмотров. На видео видно, как женщина выходит на танцпол, гости смеются и подбадривают ее. Вдруг она падает лицом вниз, вытянув руки вперед, и начинает двигаться по полу странным "паучьим" движением — похожим на ползание. Гости взрываются смехом и аплодисментами, многие выглядят так, будто вообще не понимают, что происходит.

В комментарии Newsweek госпожа Кениг объяснила, что нашла видео с "паучьим танцем" в TikTok "несколько месяцев назад". Когда она показала движение невесте, та настояла: "Обязательно сделай это на свадьбе".

"Атмосфера была легкой и веселой, танцпол только открылся — так что я решила, что это идеальный момент, чтобы дебютировать. Всем понравилось, и меня спрашивали об этом танце остаток вечера", — вспоминает она.

Относительно неожиданной славы в интернете, Наталья говорит, что эта вирусность является просто "безумием". Она говорит, что с мужем шутит о том, что если бы стала звездой сети в 2015-м, то ее точно бы пригласили на одно из популярных шоу.

Впоследствии госпожа Кениг выложила еще одно видео с подробным туториалом "паучьего танца". По ее словам, главный секрет — "все в ногах".

Реакция соцсетей

Пользователи сети одновременно были растеряны и восхищены одновременно. Они уверены, что успех танца заключается в его необычности, но больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Как ты вообще поняла, что можешь такое сделать?";

"Очень главная героиня свадьбы";

"Я в шоке, что ты сделала это бесплатно".

"Я в шоке, как это вообще происходит. Видимо, теперь мне придется лечь на кухонный пол";

"Я люблю все, когда мы делаем что-то необычное".

