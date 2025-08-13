Подружка нареченої забула святковий тост і повідала історію про своє життя

На одному з недавніх весіль гості стали свідками вкрай незвичайного тосту подружки нареченої. Замість традиційних слів про молодят вона присвятила майже весь час розповіді про себе.

Одна з гостей весілля пояснила подію в нещодавньому пості на популярному форумі Reddit.

Коли прийшла черга подружки нареченої виголошувати промову, вона благополучно "забула" її і замість цього присвятила час розповіді про себе.

"Чесно кажучи, це була найдивніша промова, яку я коли-небудь чув на весіллі. Люди все ще обговорювали її два дні потому", — згадує автор повідомлення.

За його словами, подружка нареченої зізналася, що вона особливо не готувала промову.

"Вона сказала: "О ні, я забула свою промову", а потім схопила мікрофон і хвилин десять розповідала... про своє життя. Вона почала зі слів: "Ну, оскільки я нічого не планувала...", а потім пустилася в розповідь про себе", — написала гостя весілля.

Гості почули про її особисте життя до переїзду в нове місто, про те, на чому вона розуміється, і врешті трохи про молодят.

"Про нареченого і наречену вона майже не згадувала, хіба що сказала, що вони стали для неї натхненням. Усі просто сиділи й чекали, коли вона розповість про пару. Але цього так і не сталося. Наречена посміхалася, але вона була ввічливою, застиглою. Наречений виглядав так, ніби щосили намагався не розсміятися", — сказала гостя.

Подружка нареченої, схоже, не помітила незручної реакції гостей і впевнено завершила промову, немов щойно блискуче виступила на сцені

"У будь-якому разі, це їхній день, тож я перестану говорити про себе", — підсумувала вона.

Користувачі Reddit були спантеличені тостом подружки нареченої й поділилися в коментарях схожими незграбними історіями, які траплялися на весіллях і похоронах:

"Майже на кожному весіллі, на якому я була, була хоча б одна промова, що спантеличує";

"Я була на весіллі, де сестра нареченої (подружка нареченої) виголошувала промову на тему "Чого я навчилася за час шлюбу". Я ледве сиділа на місці, але моє тіло просто хотіло втекти, лол".

"Іноді люди божеволіють, коли їм дають мікрофон".

