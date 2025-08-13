Подружка невесты забыла праздничный тост и поведала историю о своей жизни

На одной из недавних свадеб гости стали свидетелями крайне необычного тоста подружки невесты. Вместо традиционных слов о молодоженах она посвятила почти все время рассказу о себе.

Related video

Одна из гостей свадьбы объяснил произошедшее в недавнем посте на популярном форуме Reddit.

Когда пришла очередь подружки невесты произносить речь, она благополучно "забыла" ее и вместо этого посвятила время рассказу о себе.

"Честно говоря, это была самая странная речь, которую я когда-либо слышал на свадьбе. Люди все еще обсуждали ее два дня спустя", — вспоминает автор сообщения.

По его словам, подружка невесты призналась, что она особо не готовила речь.

"Она сказала: "О нет, я забыла свою речь", а затем схватила микрофон и минут десять рассказывала… о своей жизни. Она начала со слов: "Ну, поскольку я ничего не планировала…", а затем пустилась в рассказ о себе", — написала гостья свадьбы.

Гости услышали о ее личной жизни до переезда в новый город, о том в чем она разбирается и в конце немного о молодоженах.

"О женихе и невесте она почти не упоминала, разве что сказала, что они стали для нее вдохновением. Все просто сидели и ждали, когда она расскажет о паре. Но этого так и не произошло. Невеста улыбалась, но она была вежливой, застывшей. Жених выглядел так, будто изо всех сил старался не рассмеяться", — сказала гостья.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Подружка невесты, похоже, не заметила неловкой реакции гостей и уверенно завершила речь, словно только что блестяще выступила на сцене

"В любом случае, это их день, так что я перестану говорить о себе", — заключила она.

Пользователи Reddit были озадачены тостом подружки невесты и поделились в комментариях похожими неловкими историями, которые случались на свадьбах и похоронах:

"Почти на каждой свадьбе, на которой я была, была хотя бы одна озадачивающая речь";

"Я была на свадьбе, где сестра невесты (подружка невесты) произносила речь на тему «Чему я научилась за время брака». Я еле сидела на месте, но мое тело просто хотело убежать, лол".

"Иногда люди сходят с ума, когда им дают микрофон".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина поверил, что женится на королеве красоты. Пенсионер из Бельгии поверил, что общается с настоящей моделью Софи Вузелан. Мужчина проехал 800 км и перевел 25 000 фунтов стерлингов (почти 1,4 млн гривен) мошенникам, но узнал, что его обманули.

Также стало известно, что миллионер Джо Грогана умер через день после тайной свадьбы с сиделкой Лизой Флаэрти. Суд отказался проводить повторную экспертизу. Родные не согласны и требуют расследования.