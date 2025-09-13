Загадковий гість прийшов на весілля пари: лише роки потому випливла правда (фото)

Шотландська пара Джон і Мішель Вайлі проводили церемонію весілля в листопаді 2021-го року, після якої помітили на світлинах невідомого на святі. Кількарічні пошуки нарешті привели до розгадки того, що цей чоловік робив у них на святкуванні.

Виявилося, що ним виявився 33-річний Ендрю Гелліман, який просто переплутав локації проведення урочистостей, пише видання Metro.

Уперше пара помітила незнайомця на світлинах після церемонії та навіть потрапив у спільний кадр із нареченим Джоном. Подружжя не раз намагалося з’ясувати, хто це, але ні родичі, ні друзі, ні підрядники святкування не впізнавали чоловіка.

Після кількох років безуспішних пошуків випадкова публікація у Facebook нарешті відкрила правду, і вона виявилася кумедною — того дня мав бути на зовсім іншому весіллі разом зі своїм партнером,

Чоловік сам відгукнувся на пост нареченої та зізнався, що в листопаді 2021-го року мав виконувати роль "дружби нареченої" на святі їхньої подруги Мікаели. Але його партнер сказав йому неправильне місце проведення замість готелі Carlton в одному місті, насправді весілля проходило в готелі Great Western в Ейрі.

Ендрю Геліман на весіллі Джона та Мішель Вайлів

Сам партнер поїхав допомагати нареченій зранку, тож Ендрю вирушив сам. Побачивши біля готелю волинку та гостей у святковому вбранні, він упевнився, що прийшов правильно.

"Мене не збентежило, що я не впізнаю жодного обличчя.Коли зазвучала музика й усі підвелися зустрічати наречену, я раптом усвідомив: "О боже, це не Мікаела!" Та вийти посеред церемонії не наважився, тож тихенько відсидів увесь обряд, намагаючись не привертати уваги", — розповів чоловік.

Після завершення він непомітно зник і вирушив на справжнє весілля, де, за його словами, став майже такою ж зіркою вечора, як і наречені — усім кортіло почути кумедну історію про плутанину. Тим часом Мішель і Джон отримали весільні фото й одразу помітили загадкового чоловіка.

"Ми одразу запитували всіх: хто це? Ніхто не знав", — згадує Мішель, і кілька років відповіді на це питання не було, допоки жінка не наважилася.

Ендрю Геліман на весіллі Фото: SWNS Чотири роки потому Мішель розгадала загадку гостя

Саме тоді вона написала популярному британському блогеру Даззі з проханням поширити фото. І вже за дві години загадка розв’язалася.

"Я просто не могла повірити. Це ж така неймовірна історія — подібне трапляється хіба що у фільмах", — іронічно розповіла шотландка

Нещодавно вони з Ендрю вперше зустрілися, аби обмінятися власними спогадами про той день.

"Він чудовий хлопець, і ми точно залишимося на зв’язку. Наше весілля і так було ідеальним, а тепер має ще й веселий епізод, який усіх розважає. Мабуть, усе склалося саме так, як мало бути", — зізнається жінка.

