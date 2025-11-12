iPhone 17 Pro "вижив" після потужного тайфуну: смартфон увімкнувся з першого разу (фото)

На Філіппінах після руйнівного тайфуну "Калмегі" місцевий житель розповів дивовижну історію про те, як уцілів його iPhone 17 Pro.

Власник, який опублікував історію на Reddit, зізнався, що втратив телефон під час повені, коли змушений був рятуватися на даху будинку.

Після стихії чоловік повернувся, щоб знайти пристрій, і, на його подив, iPhone виявився повністю справним. Смартфон провів три дні під брудом і водою, але, щойно його очистили й під'єднали до зарядки, він миттєво ввімкнувся. На телефоні не було жодної подряпини, а працював він без збоїв.

Експерти пояснюють, що така живучість зумовлена високим ступенем захисту IP68. Смартфон здатний витримати занурення на глибину до 6 метрів протягом 30 хвилин. Однак випадок на Філіппінах довів, що його міцність виходить далеко за рамки стандартів.

Після стихії чоловік повернувся, щоб знайти пристрій Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Користувачі мережі активно обговорюють подію, називаючи пристрій "справжнім дивом інженерії":

"Ми звикли сприймати смартфони як крихкі речі, але iPhone 17 Pro показав, що технології дійсно досягли нового рівня витривалості";

"Сучасні смартфони загалом доволі стійкі до впливу води, якщо дати їм достатньо часу, щоб як слід висохнути";

Третій написав: "Ого, як шкода, що вам довелося це пережити, і радий, що ви вижили! Хай живе iPhone 17 Pro! Який чудовий телефон, і, принаймні, вам не доведеться турбуватися про його заміну, поки ви намагаєтеся заново побудувати своє життя. Удачі";

"Просто приголомшливо! Здорово, що і ти, і твій телефон все це пережили. Це ще раз доводить, наскільки ви й ваш телефон витривалі".

Серія iPhone 17 була представлена у вересні 2025 року і вважається флагманом Apple, що відрізняється посиленим корпусом і підвищеною стійкістю до зовнішніх впливів.

