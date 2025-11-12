iPhone 17 Pro "выжил" после мощного тайфуна: смартфон включился с первого раза (фото)

На Филиппинах после разрушительного тайфуна "Калмеги" местный житель рассказал удивительную историю о том, как уцелел его iPhone 17 Pro.

Владелец, опубликовавший историю на Reddit, признался, что потерял телефон во время наводнения, когда вынужден был спасаться на крыше дома.

После стихии мужчина вернулся, чтобы найти устройство, и, к его изумлению, iPhone оказался полностью исправным. Смартфон провел три дня под грязью и водой, но, как только его очистили и подключили к зарядке, он мгновенно включился. На телефоне не было ни единой царапины, а работал он без сбоев.

Эксперты объясняют, что такая живучесть обусловлена высокой степенью защиты IP68. Смартфон способен выдержать погружение на глубину до 6 метров на протяжении 30 минут. Однако случай на Филиппинах доказал, что его прочность выходит далеко за рамки стандартов.

После стихии мужчина вернулся, чтобы найти устройство Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Пользователи сети активно обсуждают произошедшее, называя устройство "настоящим чудом инженерии":

"Мы привыкли воспринимать смартфоны как хрупкие вещи, но iPhone 17 Pro показал, что технологии действительно достигли нового уровня выносливости";

"Современные смартфоны в целом довольно устойчивы к воздействию воды, если дать им достаточно времени, чтобы как следует высохнуть";

Третий написал: "Ого, как жаль, что вам пришлось это пережить, и рад, что вы выжили! Да здравствует iPhone 17 Pro! Какой замечательный телефон, и, по крайней мере, вам не придется беспокоиться о его замене, пока вы пытаетесь заново построить свою жизнь. Удачи";

"Просто потрясающе! Здорово, что и ты, и твой телефон все это пережили. Это еще раз доказывает, насколько вы и ваш телефон выносливы".

Серия iPhone 17 была представлена в сентябре 2025 года и считается флагманом Apple, отличающимся усиленным корпусом и повышенной устойчивостью к внешним воздействиям.

