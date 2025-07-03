Мужчина сделал предложение любимой во время эпической "охоты" за огромным торнадо в США (фото)
Житель США и его возлюбленная увлекались отслеживанием торнадо по США, но во время наблюдения за одним из явлений мужчина сделал предложение любимой. Она сказала "да", а в комментариях разгорелось оживленное обсуждение фото, на котором запечатлен этот момент в жизни пары.
Американец Брайс Шелтон и его девушка Пейдж Бердомас являются охотниками за торнадо, и именно во время одной из таких "охот", мужчина решил сделать предложение своей возлюбленной. Фото с признанием Брайса на фоне этого явления стало вирусным, которое разместил сам господин Шелтон в своем X.
На фотографии можно увидеть, что мужчина стоит на одном колене перед любимой, держа кольцо, а позади поднимается гигантский смерч. Изображение уже набрало более 17 млн просмотров на X.
Впоследствии мистер Шелтон признался, что планировал этот особенный момент в течение нескольких месяцев. Пара познакомилась лично всего год назад, и оба страстно увлекаются охотой за штормами — совместное хобби, которое сделало предложение еще более особенным.
Позже будущая невеста Пейдж в своем X обнародовала фотографии торнадо и кольцо на своей левой руке. Женщина признается, что не знает, есть ли что-то вообще, что может "превзойти этот день".
"Я пережила это в Южной Дакоте с любовью всей моей жизни, который теперь — мой жених. Ведь он сделал предложение самым эпичным способом, который только можно представить. Не могу дождаться, чтобы провести с тобой всю свою жизнь, Брайс", — написала девушка.
Реакция соцсетей
В комментариях к постам будущих супругов, юзеры высказывали пожелания всего наилучшего обоим людям. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:
- "Фантастический кадр. Это, пожалуй, самое эпичное признание в любви в истории""
- "Торнадо не помешало паре сделать предложение";
- "Я не охотник за торнадо и не знаю вас, но это, наверное, одно из лучших фото, которые я когда-либо видел. Точно лучшее за последнее время";
- "Я бы заподозрил Photoshop, но другие кадры убедили, что все это было на самом деле";
- "Счастья и любви вашей семье".
Ранее Фокус сообщал, что недорогое кольцо разочаровало женщину во время предложения руки и сердца. Решение мужчины купить недорогое помолвочное кольцо вызвало бурную реакцию у его невесты.
Впоследствии сообщалось, как неудачная шутка мужчины привела к помолвке. Один мужчина признался, что не планировал жениться, но теперь их семьи уже готовятся к свадьбе.