Чоловік освідчився коханій під час епічного "полювання" за величезним торнадо в США (фото)
Мешканець США та його кохана захоплювалися відстежуванням торнадо по США, але під спостереження за одним з явищ чоловік освідчився коханій. Вона сказала "так", а в коментарях розгорілося жваве обговорення фото, на якому зображено цей момент у житті парі.
Американець Брайс Шелтон та його дівчина Пейдж Бердомас є мисливцями за торнадо, і саме під час одного з таких "полювань", чоловік вирішив освідчитися своїй коханій. Фото з освідченням Брайса на тлі цього явища стало вірусним, яке розмістив сам пан Шелтон у своєму X.
На світлині можна побачити, що чоловік стоїть на одному коліні перед коханою, тримаючи обручку, а позаду здіймається гігантський смерч. Зображення вже набрало понад 17 млн переглядів на X.
Згодом пан Шелтон зізнався, що планував цю особливу мить протягом кількох місяців. Пара познайомилася особисто лише рік тому, і обидва пристрасно захоплюються полюванням за штормами — спільне хобі, яке зробило пропозицію ще більш особливою.
Пізніше майбутня наречена Пейдж у своєму X оприлюднила світлини торнадо й обручку на своїй лівій руці. Жінка зізнається, що не знає, чи є щось взагалі, що може "перевершити цей день".
"Я пережила це в Південній Дакоті з коханням усього мого життя, який тепер — мій НАРЕЧЕНИЙ. Адже він зробив пропозицію найепічнішим способом, який тільки можна уявити. Не можу дочекатися, щоб провести з тобою все своє життя, Брайсе", — написала дівчина.
Реакція соцмереж
У коментарях до постів майбутнього подружжя, юзери висловлювали побажання всього найкращого обом людям. Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:
- "Фантастичний кадр. Це, мабуть, найепічніше освідчення в історії""
- "Торнадо не завадило парі освідчитися";
- "Я не мисливець за торнадо і не знаю вас, але це, напевно, одне з найкращих фото, які я коли-небудь бачив. Точно найкраще за останній час";
- "Я б запідозрив Photoshop, але інші кадри переконали, що все це було насправді";
- "Щастя та кохання вашій сім'ї".
Раніше Фокус повідомляв, що недорога каблучка розчарувала жінку під час освідчення. Рішення чоловіка купити недорогу каблучку для заручин викликало бурхливу реакцію в його нареченої.
Згодом повідомлялося, як невдалий жарт чоловіка привів до заручин. Один чоловік зізнався, що не планував одружуватися, але тепер їхні сім'ї вже готуються до весілля.