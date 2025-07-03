Чоловік освідчився коханій під час епічного "полювання" за величезним торнадо в США (фото)

Мешканець США та його кохана захоплювалися відстежуванням торнадо по США, але під спостереження за одним з явищ чоловік освідчився коханій. Вона сказала "так", а в коментарях розгорілося жваве обговорення фото, на якому зображено цей момент у житті парі.

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Американець Брайс Шелтон та його дівчина Пейдж Бердомас є мисливцями за торнадо, і саме під час одного з таких "полювань", чоловік вирішив освідчитися своїй коханій. Фото з освідченням Брайса на тлі цього явища стало вірусним, яке розмістив сам пан Шелтон у своєму X.

На світлині можна побачити, що чоловік стоїть на одному коліні перед коханою, тримаючи обручку, а позаду здіймається гігантський смерч. Зображення вже набрало понад 17 млн переглядів на X.

Мисливці за торнадо стали зарученою парою Фото: @BrandonCopicWx/X

Згодом пан Шелтон зізнався, що планував цю особливу мить протягом кількох місяців. Пара познайомилася особисто лише рік тому, і обидва пристрасно захоплюються полюванням за штормами — спільне хобі, яке зробило пропозицію ще більш особливою.

Пізніше майбутня наречена Пейдж у своєму X оприлюднила світлини торнадо й обручку на своїй лівій руці. Жінка зізнається, що не знає, чи є щось взагалі, що може "перевершити цей день".

На тлі цього торнадо Пейдж сказала "так" коханому Фото: @tornadopaigeyy/X

Обручка Пейдж Фото: @tornadopaigeyy/X

"Я пережила це в Південній Дакоті з коханням усього мого життя, який тепер — мій НАРЕЧЕНИЙ. Адже він зробив пропозицію найепічнішим способом, який тільки можна уявити. Не можу дочекатися, щоб провести з тобою все своє життя, Брайсе", — написала дівчина.

Реакція соцмереж

У коментарях до постів майбутнього подружжя, юзери висловлювали побажання всього найкращого обом людям. Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Фантастичний кадр. Це, мабуть, найепічніше освідчення в історії""

"Торнадо не завадило парі освідчитися";

"Я не мисливець за торнадо і не знаю вас, але це, напевно, одне з найкращих фото, які я коли-небудь бачив. Точно найкраще за останній час";

"Я б запідозрив Photoshop, але інші кадри переконали, що все це було насправді";

"Щастя та кохання вашій сім'ї".

Раніше Фокус повідомляв, що недорога каблучка розчарувала жінку під час освідчення. Рішення чоловіка купити недорогу каблучку для заручин викликало бурхливу реакцію в його нареченої.

Згодом повідомлялося, як невдалий жарт чоловіка привів до заручин. Один чоловік зізнався, що не планував одружуватися, але тепер їхні сім'ї вже готуються до весілля.