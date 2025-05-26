Чоловік невдало пожартував у магазині і тепер готується до весілля

Жарт із гумовою каблучкою призвів до реальних заручин. Один чоловік зізнався, що не планував одружуватися, але тепер їхні сім'ї вже готуються до весілля.

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Користувач Reddit під ніком WallInternational103 став героєм обговорень після того, як зізнався, що випадково зробив пропозицію своїй дівчині помилково.

Історія почалася з нешкідливого жарту у відділі сантехніки, але тепер чоловік несподівано опинився втягнутим у заручини, про які вже знають їхні сім'ї.

За словами автора поста, вони з дівчиною обирали душову лійку в магазині й весело обговорювали спільне майбутнє. У якийсь момент він став на одне коліно, тримаючи в руці гумову шайбу, що імітує кільце, і зробив "пропозицію". Дівчина розчулилася до сліз і прийняла її серйозно. Тепер пара "офіційно" заручена, близькі вже обговорюють деталі весілля, а в месенджері з'явився окремий чат для підготовки до торжества.

Однак автор зізнався, що не планував робити пропозицію і не готовий до шлюбу.

"Тепер ми заручені. Наші сім'ї в курсі. Навіть груповий чат зробили. Я все ще не сказав їй, що це все не по-справжньому", — написав він.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

У коментарях користувачі засудили вчинок чоловіка, назвавши його поведінку безвідповідальною:

"Ти хочеш одружитися з нею? Якщо ні, тоді вже точно скажи їй, поки її сім'я не почала вкладатися в це весілля";

"Його майбутня дружина побачила коментар, і більше про нього ніхто не чув";

"У 2075: автор поста, відсвяткувавши 50-ту річницю весілля з жінкою, з якою я боявся розлучитися після жартівливої пропозиції";

"Приятелю, якщо ти цього не хочеш, тобі доведеться зірвати цей пластир одразу ж".

Більшість коментаторів радять якомога швидше розповісти правду, перш ніж непорозуміння переросте у справжню трагедію.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя зі США було приголомшене, дізнавшись, що священик, який їх одружив, тепер Папа Римський. Роберт Прево, раніше відомий як "батько Боб", нині Папа Лев XIV, спеціально прилетів з Перу, щоб провести їхню церемонію.

Також стало відомо, що наречений і наречена не злякалися торнадо і зіграли весілля на вулиці. Коли над весільною церемонією в Теннессі (США) вибухнув шторм, фотографка Пейдж Гіггінс-Міллер не упустила шанс зробити приголомшливі знімки, які пізніше підірвали соцмережі.