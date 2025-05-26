Мужчина неудачно пошутил в магазине и теперь готовится к свадьбе

Шутка с резиновым кольцом в привела к реальной помолвке. Один мужчина признался, что не планировал жениться, но теперь их семьи уже готовятся к свадьбе.

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Пользователь Reddit под ником WallInternational103 стал героем обсуждений после того, как признался, что случайно сделал предложение своей девушке по ошибке.

История началась с безобидной шутки в отделе сантехники, но теперь мужчина неожиданно оказался втянут в помолвку, о которой уже знают их семьи.

По словам автора поста, они с девушкой выбирали душевую лейку в магазине и весело обсуждали совместное будущее. В какой-то момент он встал на одно колено, держа в руке резиновую шайбу, имитирующую кольцо, и сделал "предложение". Девушка растрогалась до слез и приняла его всерьез. Теперь пара "официально" помолвлена, близкие уже обсуждают детали свадьбы, а в мессенджере появился отдельный чат для подготовки к торжеству.

Однако автор признался, что не планировал делать предложение и не готов к браку.

"Теперь мы помолвлены. Наши семьи в курсе. Даже групповой чат сделали. Я все еще не сказал ей, что это все не по-настоящему", — написал он.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

В комментариях пользователи осудили поступок мужчины, назвав его поведение безответственным:

"Ты хочешь жениться на ней? Если нет, тогда уж точно скажи ей, пока ее семья не начала вкладываться в эту свадьбу";

"Его будущая жена увидела комментарий, и больше о нем никто не слышал";

"В 2075: автор поста, отпраздновав 50-ю годовщину свадьбы с женщиной, с которой я боялся расстаться после шутливого предложения";

"Приятель, если ты этого не хочешь, тебе придется сорвать этот пластырь сразу же".

Большинство комментаторов советуют как можно скорее рассказать правду, прежде чем недоразумение перерастет в настоящую трагедию.

Ранее Фокус сообщал, что супруги из США были ошеломлены, узнав, что священник, который их поженил, теперь Папа Римский. Роберт Прево, ранее известный как "отец Боб", ныне Папа Лев XIV, специально прилетел из Перу, чтобы провести их церемонию.

Также стало известно, что жених и невеста не испугались надвигающегося торнадо и сыграли свадьбу на улице. Когда над свадебной церемонией в Теннесси (США) разразился шторм, фотограф Пейдж Хиггинс-Миллер не упустила шанс сделать потрясающие снимки, которые позже взорвали соцсети.