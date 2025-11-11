Детская интуиция спасла семью: дом, где "водились призраки", позже смел торнадо (фото)

Семья из США долго искала подходящее жилье и наконец нашла дом, который показался им идеальным. Это был просторный фермерский особняк с деревянной отделкой. Однако неожиданно дети стали причиной отказа от сделки.

История, рассказанная женщиной из Техаса на популярном форуме Reddit, вызвала живой отклик у тысяч пользователей. Автор поста уточнила, что ее младший сын с детства чувствует "психическую энергетику" различных мест.

Мать вспоминает, что когда они с мужем показали дом детям, четырех и шести лет, и те сразу начали кричать, что там "водятся привидения" и жить там нельзя. Женщина признается, что была разочарована, ведь дом казался настоящей находкой, пусть и требовал ремонта.

"Мне было больно, ведь я уже представляла, как мы устраиваемся в нем. Но я не смогла игнорировать инстинкты детей. Это звучало как сцена из фильма ужасов — мать, которая не прислушалась к детям, и все пошло страшно не так", — рассказала она.

Семья отказалась от покупки, а через несколько лет узнала, что этот дом полностью уничтожил мощный торнадо. От некогда просторного фермерского особняка остался лишь затопленный подвал, а на его месте теперь стоит церковь.

"Теперь я понимаю, что так и должно было быть. Иногда нужно довериться интуиции, особенно детской", — призналась американка.

На Reddit история вызвала бурное обсуждение. Одни пользователи писали, что фото дома вызвали у них тревогу и "холодок по спине", другие считали, что он выглядел "уютно и гостеприимно".

"Я бы тоже переехал в этот дом... если бы это было где угодно, кроме Техаса. Через этот штат проходит больше торнадо, чем через любой другой. В среднем 124 в год", — отметил один из пользователей.

Автор поста уточнила, что ее младший сын с детства чувствует "психическую энергетику" мест, и теперь, живя в старом домике, семья впервые ощущает настоящий покой.

