Дитяча інтуїція врятувала сім'ю: будинок, де "водилися примари", пізніше змів торнадо (фото)

Сім'я зі США довго шукала відповідне житло і нарешті знайшла будинок, який здався їм ідеальним. Це був просторий фермерський особняк з дерев'яною обробкою. Однак несподівано діти стали причиною відмови від угоди.

Історія, розказана жінкою з Техасу на популярному форумі Reddit, викликала жвавий відгук у тисяч користувачів. Авторка посту уточнила, що її молодший син з дитинства відчуває "психічну енергетику" різних місць.

Мати згадує, що коли вони з чоловіком показали дім дітям, чотирьох і шести років, то ті одразу почали кричати, що там "водяться привиди" і жити там не можна. Жінка зізнається, що була розчарована, адже будинок здавався справжньою знахідкою, нехай і потребував ремонту.

"Мені було боляче, адже я вже уявляла, як ми влаштовуємося в ньому. Але я не змогла ігнорувати інстинкти дітей. Це звучало як сцена з фільму жахів — мати, яка не прислухалася до дітей, і все пішло страшно не так", — розповіла вона.

Відео дня

Сім'я відмовилася від покупки, а через кілька років дізналася, що цей будинок повністю знищив потужний торнадо. Від колись просторого фермерського особняка залишився лише затоплений підвал, а на його місці тепер стоїть церква.

"Тепер я розумію, що так і мало бути. Іноді потрібно довіритися інтуїції, особливо дитячій", — зізналася американка.

Сім'я відмовилася від покупки, а через кілька років дізналася, що цей будинок повністю знищив потужний торнадо Фото: Reddit

На Reddit історія викликала бурхливе обговорення. Одні користувачі писали, що фото будинку викликали в них тривогу і "холодок по спині", інші вважали, що він мав "затишний і гостинний вигляд".

"Я б теж переїхав у цей будинок... якби це було де завгодно, крім Техасу. Через цей штат проходить більше торнадо, ніж через будь-який інший. У середньому 124 на рік", — зазначив один із користувачів.

Авторка посту уточнила, що її молодший син з дитинства відчуває "психічну енергетику" місць, і тепер, живучи в старому будиночку, сім'я вперше відчуває справжній спокій.

Раніше Фокус повідомляв, що безхатченко захопила житло сім'ї, яка її пустила на ніч. Те, що починалося як жест доброти, перетворилося для жителів Орегона (США) на дев'ятимісячний кошмар, що коштував їм тисячі доларів.

Також стало відомо, що жінка знайшла за дзеркалом потаємну трикімнатну квартиру. Мешканка Нью-Йорка (США) Саманта Хартшу помітила, що через дзеркало в її ванній постійно дме холодний вітер. Знявши його, вона зробила несподіване відкриття.