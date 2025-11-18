Китайський поїзд на швидкості 348 км/год утримав монету на ребрі (відео)

Пасажир показав, як монета не падає в поїзді на швидкості майже 350 км/год. Дивовижне відео з Китаю обговорюють у мережі, захоплюючись стабільністю високошвидкісних потягів.

Високошвидкісні поїзди в Китаї давно стали прикладом для багатьох країн завдяки своїй ефективності та розгалуженій мережі, що працює переважно на електроенергії. Але недавнє відео з Reddit нагадало світу ще про одну особливість.

Нею є неймовірна плавність поїздок.

Один із пасажирів продемонстрував вражаючий експеримент. Він поставив монету на ребро на підвіконня поруч із сидінням, поки поїзд розганяється до 350 км/год. Монета майже не поворухнулася, змістившись лише на міліметр, незважаючи на величезну швидкість.

Користувачі соцмереж були приголомшені. Один із коментаторів зауважив, що в Канаді поїзди "трясло б як шампанське, при 80 км/год". Інших вразив щедрий простір для ніг, адже це деталь, яка рідко зустрічається у високошвидкісних поїздах інших країн.

Відео дня

Однак за технологічною досконалістю ховається важливе питання — походження електроенергії. За даними дослідження Китайської академії наук, значна частина енергії для залізниць країни, як і раніше, виробляється з вугілля, що підвищує рівень забруднення. Проте Китай активно розширює використання поновлюваних джерел, і ситуація поступово змінюється.

Експерти зазначають, що електричні високошвидкісні залізниці є одним із ключових напрямків майбутнього транспорту. Такі системи допомагають країнам знижувати викиди парникових газів і рухатися до більш екологічного майбутнього.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот підробив документи і літав без ліцензії. За даними джерел, порушник встиг здійснити десятки рейсів Європою, перевозячи сотні пасажирів.

Також стало відомо, що пенсіонер звернув не туди дорогою до лікаря й опинився в іншій країні. Сім'я чоловіка занепокоїлася лише тоді, коли він пропустив збори асоціації, членом якої він був.