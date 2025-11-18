Китайский поезд на скорости 348 км/ч удержал монету на ребре (видео)

Пассажир показал, как монета не падает в поезде на скорости почти 350 км/ч. Удивительное видео из Китая обсуждают в сети, восхищаясь стабильностью высокоскоростных составов.

Высокоскоростные поезда в Китае давно стали примером для многих стран благодаря своей эффективности и разветвленной сети, работающей преимущественно на электроэнергии. Но недавнее видео из Reddit напомнило миру еще об одной особенности.

Ею является невероятная плавность поездок.

Один из пассажиров продемонстрировал впечатляющий эксперимент. Он поставил монету на ребро на подоконник рядом с сиденьем, пока поезд разгоняется до 350 км/ч. Монета почти не пошевелилась, сместившись всего на миллиметр, несмотря на огромную скорость.

Пользователи соцсетей были ошеломлены. Один из комментаторов заметил, что в Канаде поезда "трясло бы как шампанское, при 80 км/ч". Других поразило щедрое пространство для ног, ведь это деталь, редко встречающаяся в высокоскоростных поездах других стран.

Відео дня

Однако за технологическим совершенством скрывается важный вопрос — происхождение электроэнергии. По данным исследования Китайской академии наук, значительная часть энергии для железных дорог страны по-прежнему вырабатывается из угля, что повышает уровень загрязнения. Тем не менее Китай активно расширяет использование возобновляемых источников, и ситуация постепенно меняется.

Эксперты отмечают, что электрические высокоскоростные железные дороги являются одним из ключевых направлений будущего транспорта. Такие системы помогают странам снижать выбросы парниковых газов и двигаться к более экологичному будущему.

Ранее Фокус сообщал, что пилот подделал документы и летал без лицензии. По данным источников, нарушитель успел совершить десятки рейсов по Европе, перевозя сотни пассажиров.

Также стало известно, что пенсионер свернул не туда по дороге к врачу и оказался в другой стране. Семья мужчины забеспокоилась лишь тогда, когда он пропустил собрание ассоциации, членом которой он был.