Чоловік проник у занедбаний маєток саудівського принца і виявив "божевільну" знахідку (відео)

Один британський блогер зміг опинитися, як він стверджує, в занедбаному маєтку саудівського принца у "найбагатшому місті Британії". Кадри з локації, де присутні бездоганні розкішні кімнати, викликали жваву дискусію.

Сам автор ролика говорить, що його звинуватили у "зламі та проникненні" після того, як він поділився відео, де прогулюється покинутим домом. Ролик з інтер'єру та будинку він розмістив у TikTok.

Відео стало популярним — набрало понад 115 тис. переглядів. У відео не уточнюється місце розташування будинку, однак це може бути район Віндзор, відомий великою кількістю мільйонерів та історичним Віндзорським замком.

"Виявилося, що будинок покинутий, і ми не могли повірити своїм очам. Усе залишили як є", — додав він.

Він показував безліч розкішних кімнат, залишених неторканими, з акуратно застеленими ліжками. Сама меблі виглядали бездоганно чистими — без видимого пилу, що свідчить: маєток підтримували у гарному стані.

"Гадаю, ніхто не захотів його купити, тож вони просто дозволили йому занепасти", — припустив блогер.

На відео видно величезні сходи, розкішні килими, вікна у важких шторах, бездоганну дерев’яну та килимову підлогу, повністю обладнану кухню. Усередині також стояв рояль, телефони біля ліжок, вентилятори у спальнях, лампи, мармурові підлоги й ванні кімнати, а також телевізори.

"Досить божевільно, так?" — коментував автор.

Реакція мережі

Втім, відео спричинило гарячі дискусії щодо доцільності залишати такі місця порожніми. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Серйозне питання. Чому уряд не може перетворити такі порожні маєтки на притулки для безхатьків? Люди, які живуть на вулиці, точно були б вдячні за дах над головою";

"Марнотратство багатства, тоді як Велика Британія бореться з кризою вартості життя. Продаж нерухомості у Великій Британії іноземним мультимільйонерам треба заборонити або ж обкладати високими податками";

"Виглядає надзвичайно чисто. Не схоже на покинутий будинок!";

"Не виглядає покинутим. І дуже схоже на незаконне проникнення".

