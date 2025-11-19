Мужчина проник в заброшенное поместье саудовского принца и обнаружил "сумасшедшую" находку (видео)

Один британский блогер смог оказаться, как он утверждает, в заброшенном поместье саудовского принца в "самом богатом городе Британии". Кадры с локации, где присутствуют безупречные роскошные комнаты, вызвали оживленную дискуссию.

Сам автор ролика говорит, что его обвинили во "взломе и проникновении" после того, как он поделился видео, где прогуливается по заброшенному дому. Ролик с интерьером и домом он разместил в TikTok.

Видео стало популярным — набрало более 115 тыс. просмотров. В видео не уточняется местоположение дома, однако это может быть район Виндзор, известный большим количеством миллионеров и историческим Виндзорским замком.

"Оказалось, что дом заброшен, и мы не могли поверить своим глазам. Все оставили как есть", — добавил он.

Он показывал множество роскошных комнат, оставленных нетронутыми, с аккуратно застеленными кроватями. Сама мебель выглядела безупречно чистой — без видимой пыли, что свидетельствует: поместье поддерживалось в хорошем состоянии.

"Думаю, никто не захотел его купить, поэтому они просто позволили ему прийти в упадок", — предположил блогер.

На видео видно огромные лестницы, роскошные ковры, окна в тяжелых шторах, безупречный деревянный и ковровый пол, полностью оборудованную кухню. Внутри также стоял рояль, телефоны возле кроватей, вентиляторы в спальнях, лампы, мраморные полы и ванные комнаты, а также телевизоры.

"Довольно безумно, да?" — комментировал автор.

Реакция сети

Впрочем, видео вызвало горячие дискуссии о целесообразности оставлять такие места пустыми. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Серьезный вопрос. Почему правительство не может превратить такие пустующие имения в приюты для бездомных? Люди, живущие на улице, точно были бы благодарны за крышу над головой";

"Расточительство богатства, в то время как Великобритания борется с кризисом стоимости жизни. Продажа недвижимости в Великобритании иностранным мультимиллионерам надо запретить или же облагать высокими налогами";

"Выглядит чрезвычайно чисто. Не похоже на заброшенный дом!";

"Не выглядит заброшенным. И очень похоже на незаконное проникновение".

