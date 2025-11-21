Місто мрії за $100 млрд перетворилося на "пустелю хмарочосів": чому там ніхто не живе (відео)

Форест-сіті в Джохор-Бару в Малайзії, в який вклали понад 100 млрд доларів, стоїть пусткою. Спочатку проєкт замислювався як "райське місце" для багатих людей, але зараз поселення називають "містом-примарою".

Нове місто, яке рекламували як рай на Землі, було побудоване на чотирьох штучних островах. Про це згадує видання Lad Bible.

Екологічно чистий мегапроект "Форест-сіті" (Forest City) замислювався як футуристичний рай на березі моря. На його будівництво пішло близько 100 мільярдів доларів, а розрахований він був на 700 тисяч жителів, які мали насолоджуватися розкішшю, інноваціями та комфортом майбутнього.

Але через роки після запуску тут живуть лише від 7 000 до 9 000 осіб.

Forest City мав стати однією з найбільших міжнародних інвестицій Китаю. Сучасні хмарочоси, доглянуті парки, розумні системи та ціла мережа житлових комплексів виглядали ідеально на папері. Однак уже незабаром після старту, у 2016 році, проєкт почав стикатися з труднощами:

криза на ринку нерухомості в Китаї вдарила і по закордонних проектах;

посилення контролю за рухом капіталу 2017 року позбавило забудовників припливу багатих покупців;

місто виявилося занадто дорогим і орієнтованим майже виключно на китайських інвесторів, які перестали купувати житло за кордоном.

За словами відеоблогера Бена Морріса, саме поєднання економічних і політичних чинників "зламало" розвиток мегапроєкту. Творець контенту Томас Брег, який відвідав Forest City, описує його як місце, що начебто застрягло між розкішшю та порожнечею.

"Нічого не розвалюється. Навпаки все має чудовий вигляд. Повністю забудовано. Ідеальний ландшафт, доглянуті дороги. Але... нікого немає. Кожна вілла стоїть порожня", — зазначив він.

Більшість квартир залишаються порожніми Фото: скриншот/YouTube

Однією з нечисленних мешканок стала IT-інженерка Назмі Ханафія. Вона протрималася в Forest City лише півроку і втекла, незважаючи на втрату депозиту.

"Мені було плювати на гроші. Мені просто потрібно було виїхати. Ти сам на сам зі своїми думками. Моторошно, самотньо. Я очікувала багато чого, але отримала жахливий досвід. Тут нічого робити", — розповіла вона.

