Город мечты за $100 млрд превратился в "пустыню небоскребов": почему там никто не живет (видео)

Форест-сити в Джохор-Бару в Малайзии, в который вложили более 100 млрд долларов, пустует. Изначально проект задумывался как "райское место" для богатых людей, но сейчас поселение называют "городом-призраком".

Новый город, который рекламировали как рай на Земле, был построен на четырех искусственных островах. Об этом вспоминает издание Lad Bible.

Экологически чистый мегапроект "Форест-сити" (Forest City) задумывался как футуристический рай на берегу моря. На его строительство ушло около 100 миллиардов долларов, а рассчитан он был на 700 тысяч жителей, которые должны были наслаждаться роскошью, инновациями и комфортом будущего.

Но спустя годы после запуска здесь живут всего от 7 000 до 9 000 человек.

Forest City должен был стать одной из крупнейших международных инвестиций Китая. Современные небоскребы, ухоженные парки, умные системы и целая сеть жилых комплексов выглядели идеально на бумаге. Однако уже вскоре после старта, в 2016 году, проект начал сталкиваться с трудностями:

Відео дня

кризис на рынке недвижимости в Китае ударил и по зарубежным проектам;

ужесточение контроля за движением капитала в 2017 году лишило застройщиков притока богатых покупателей;

город оказался слишком дорогим и ориентированным почти исключительно на китайских инвесторов, которые перестали покупать жилье за рубежом.

По словам видеоблогера Бена Морриса, именно сочетание экономических и политических факторов "сломало" развитие мегапроекта. Создатель контента Томас Брэг, посетивший Forest City, описывает его как место, которое будто застряло между роскошью и пустотой.

"Ничего не разваливается. Наоборот все выглядит прекрасно. Полностью застроено. Идеальный ландшафт, ухоженные дороги. Но… никого нет. Каждая вилла стоит пустая", — отметил он.

Большинство квартир остаются пустыми Фото: скриншот/YouTube

Одной из немногочисленных жительниц стала IT-инженер Назми Ханафия. Она продержалась в Forest City всего полгода и сбежала, несмотря на потерю депозита.

"Мне было плевать на деньги. Мне просто нужно было уехать. Ты один на один со своими мыслями. Жутко, одиноко. Я ожидала многого, но получила ужасный опыт. Здесь нечего делать", — рассказала она.

Ранее Фокус сообщал, что туристы застряли в пустыне, доверившись Google Maps. GPS-навигатор писал, что путешественники достигнут конца маршрута на 50 минут быстрее. В итоге люди застряли на грунтовой дороге и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.

Также сообщалось, что законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в "черный список" из-за жвачки. Туроператор считает, что женщина должна оплатить почти 1700 долларов за круиз, на котором она не была. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.