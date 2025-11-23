Дівчинка народила в 5 років: незрозуміла історія, яку лікарі обговорюють 85 років (фото)

Історія Ліни Марсели Медіни, перуанської дівчинки, яка стала матір'ю у віці п'яти років, досі викликає глибокий шок і залишається однією з найнезрозуміліших медичних загадок ХХ століття.

Через 85 років після її народження вчені, як і раніше, не можуть однозначно пояснити, як це стало можливим. Про це пише Daily Star.

Події розгорталися 1939 року, коли світ стояв на порозі Другої світової війни. У віддаленому андинському селі п'ятирічна Ліна почала стрімко набирати вагу і скаржитися на болі в животі. Спочатку сім'я зверталася до місцевих шаманів, які намагалися пояснити те, що відбувається, містичними причинами. Сусіди навіть припускали, що дівчинка могла бути пов'язана зі стародавніми культами, приписуючи її стану надприродний сенс.

Коли живіт Ліни продовжував збільшуватися, її батько відвіз дитину в лікарню. Лікарі спочатку припустили наявність пухлини, але обстеження показало, що дівчинка перебуває на сьомому місяці вагітності. 14 травня 1939 року Ліна Медіна народила здорового хлопчика вагою близько 2,7 кг. Пологи проводилися за допомогою кесаревого розтину. Малюка назвали Херардо — на честь лікаря, який приймав пологи.

Зрештою вона назвала свого хлопчика Херардо, і сім'я зробила вигляд, що діти є братом і сестрою Фото: Daily Star

Пізніше медики дійшли висновку, що у Ліни було вкрай раннє статеве дозрівання: її репродуктивна система виявилася сформована в незвично молодому віці. Саме це пояснення стало офіційною причиною її здатності виносити дитину, хоча саме явище залишається унікальним.

У родині хлопчика виховували як молодшого брата Ліни. Тільки в десять років він дізнався правду про своє походження. Херардо прожив 40 років і помер 1979 року через захворювання кісткового мозку.

Найболючіше питання, хто став батьком дитини, так і залишилося без відповіді. Різні чоловіки з оточення сім'ї в різний час потрапляли під підозру, але доказів проти будь-кого не знайшли. Нікого не було звинувачено чи засуджено.

Видання зазначає, що сьогодні невідомо, чи жива Ліна Медіна. Якби вона дожила до наших днів, їй було б 92 роки. Попри світову популярність, вона уникала уваги преси і вважала за краще не обговорювати своє минуле.

