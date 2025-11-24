Двоє чоловіків хотіли захопити острів завдяки безхатченкам і влаштувати свою колонію (фото, відео)

Двоє мешканців американського штату Техас — 21-річний Ґевін Вайзенбурґ та 20-річний Таннер Томас — планували захопити карибський острів Гонав за допомогою "армії безхатьків". Але далі плани молодиків вразили слідчих, коли ті викрили злочинців.

Виявилося, що вони планували убити всіх чоловіків та встановити повний контроль над жіночим і дитячим населенням. Про це йдеться в обвинувальному акті прокурора, оприлюдненого Мінюстом США.

За даними копів, Вайзенбурґ і Томас планували купити вітрильник, озброєння і завербувати бездомних у районі округу Колумбія як найману силу. Їхній задум передбачав напад на острів Ґонав поблизу держави Гаїті та здійснити там державний переворот.

Для цього Томас у січні 2025 року вступив до ВПС США, а потім у повідомленні в соцмережах заявив Вайзенбурґу, що приєднався до військових саме для цієї мети. Останній вступив до пожежної академії в районі Далласа, щоб отримати корисну для операції підготовку, але невдовзі був відрахований.

Відео дня

Фото підозрюваних змовників Ґевін Вайзенбурґ та 20-річний Таннер Томас Фото: AP

Після цього Вайзенбург поїхав до Таїланду вивчати мореплавство, однак потім визнав, що уроки виявилися "занадто дорогими", тому він так і не записався на курси. Адвокати обох підсудних заявили, що ті збиратимуться подати клопотання про невизнання провини.

"Вони ніколи не робили спроб здійснити все це", — сказав Джон Гелмс, адвокат Томаса.

Острів Гонав за площею трошки менше Києва Фото: NASA

Девід Фінн, захисник Вайзенбурґа, закликав усіх "пригальмувати" з висновками до суду. За його словами, люди називають цю справу "найбожевільнішою з усіх, що вони чули".

Обох чоловіків звинуватили у федеральній змові з метою скоєння вбивства за кордоном. За це Вайзенбурґ і Томас можуть отримати довічне ув’язнення без права дострокового звільнення.

В коментарях до цієї події низка користувачів згадала історія острова Піткерн. Свого часу цей клаптик безлюдної суші був захоплений бунтівними матросами, а потім тут існувала тоталітарна група між кількома білими чоловіками та десятками жінок-таїтянок.

Раніше Фокус розповідав про те, як острів Фазанів змінює державу-власника кожні пів року. Наразі клаптик суші залишається історичним місцем життя двох сусідніх міст на прикордонні Франції та Іспанії.

Згодом стало відомо, що лайнер лишив жінку на безлюдному острові. 80-річна Сюзанна Рис, ймовірно, потрапила в якусь халепу після того, як не встигла сісти на круїзний лайнер.