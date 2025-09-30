Незвична плавуча суша: острів Фазанів змінює державу-власника кожні пів року (фото, відео)

Кордони між низкою держав у світі ставали предметом суперечок протягом сторіч. Одним з таких клаптиків суші, який водночас належить Франції й Іспанії на пів року, є острів Фазанів, розташованого на межі цих країн.

Особливістю даного місця є те, що шість місяців ним керує одна держава, а наступні — друга, йдеться в ролику GeoGlobe Tales в Instagram.

Водночас острів Фазанів має кілька незвичних особливостей — на цьому клаптику суші, яка постійно "передається" між державами, залишається безлюдним. За умовами останнього договору між країнами 1901 року, дві адміністрації — іспанська в міста Беговія та французька в міста Альпада — проводять прибирання та висадку підрозділу флотилії раз на п'ять днів.

Крім того, враховуючи тривалу суперечку за цей острів, обидві країни погодилися не претендувати на повне право володіння ним. Наразі клаптик суші залишається історичним місцем життя двох сусідніх міст на прикордонні Франції та Іспанії.

Як пише портал Science&Vie, нині ніхто не має права доступу на острів. Наразі екологи обох країн і військові обох країн стараються зберегти природу та флору в недоторканному виді.

"Цей кондомініум сьогодні уособлює братерство та згуртованість між Францією та Іспанією", — йдеться в матеріалі.

Нинішній розпопід управління островом Фото: Відкриті джерела Гравюра 17 сторіччя про острів Фото: Wiki Commons

Водночас іспанське видання El Cafe de la Historia пише, що на цьому острові ніколи не було мостів, і будування таких не планується. За свою тривалу історію — від Тридцятилітньої війни до початку 20 сторіччя — тут відбувалася низка історичних подій.

"У центрі острова знаходиться моноліт, який увінчує дружбу обох народів. Водночас Віктор Гюго вказував, що на цьому клаптику суші ніколи не було фазанів, а тут були лише "три качки та максимум корова". Тому походження назви, ймовірно, сталося шляхом викривлення назви: замість "файзанів", як називали французьких фермерів по той бік річ, пролунало слово "Фазани", що потім перетворилося на назву клаптика суші, — вказується в матеріалі.

