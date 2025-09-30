Необычная плавучая суша: остров Фазанов меняет государство-владельца каждые полгода (фото, видео)

Границы между рядом государств в мире становились предметом споров на протяжении столетий. Одним из таких клочков суши, который одновременно принадлежит Франции и Испании на полгода, является остров Фазанов, расположенного на границе этих стран.

Особенностью данного места является то, что шесть месяцев им управляет одно государство, а следующие — второе, говорится в ролике GeoGlobe Tales в Instagram.

В то же время остров Фазанов имеет несколько необычных особенностей — на этом клочке суши, который постоянно "передается" между государствами, остается необитаемым. По условиям последнего договора между странами 1901 года, две администрации — испанская у города Беговия и французская у города Альпада — проводят уборку и высадку подразделения флотилии раз в пять дней.

Кроме того, учитывая длительный спор за этот остров, обе страны согласились не претендовать на полное право владения им. Сейчас клочок суши остается историческим местом жизни двух соседних городов на границе Франции и Испании.

Как пишет портал Science&Vie, сейчас никто не имеет права доступа на остров. Сейчас экологи обеих стран и военные обеих стран стараются сохранить природу и флору в неприкосновенном виде.

"Этот кондоминиум сегодня олицетворяет братство и сплоченность между Францией и Испанией", — говорится в материале.

В то же время испанское издание El Cafe de la Historia пишет, что на этом острове никогда не было мостов, и строительство таких не планируется. За свою длительную историю — от Тридцатилетней войны до начала 20 века — здесь происходил ряд исторических событий.

"В центре острова находится монолит, который увенчивает дружбу обоих народов. В то же время Виктор Гюго указывал, что на этом клочке суши никогда не было фазанов, а здесь были только "три утки и максимум корова". Поэтому происхождение названия, вероятно, произошло путем искажения названия: вместо "файзанов", как называли французских фермеров по ту сторону реки, прозвучало слово "Фазаны", что затем превратилось в название клочка суши, — указывается в материале.

