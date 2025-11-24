Двое мужчин хотели захватить остров благодаря бездомным и устроить свою колонию (фото, видео)

Двое жителей американского штата Техас — 21-летний Гэвин Вайзенбург и 20-летний Таннер Томас — планировали захватить карибский остров Гонав с помощью "армии бездомных". Но дальше планы молодых людей поразили следователей, когда те разоблачили преступников.

Оказалось, что они планировали убить всех мужчин и установить полный контроль над женским и детским населением. Об этом говорится в обвинительном акте прокурора, обнародованного Минюстом США.

По данным копов, Вайзенбург и Томас планировали купить парусник, вооружение и завербовать бездомных в районе округа Колумбия в качестве наемной силы. Их замысел предусматривал нападение на остров Гонав вблизи государства Гаити и осуществить там государственный переворот.

Для этого Томас в январе 2025 года поступил в ВВС США, а затем в сообщении в соцсетях заявил Вайзенбургу, что присоединился к военным именно для этой цели. Последний поступил в пожарную академию в районе Далласа, чтобы получить полезную для операции подготовку, но вскоре был отчислен.

Фото подозреваемых заговорщиков Гэвин Вайзенбург и 20-летний Таннер Томас Фото: AP

После этого Вайзенбург поехал в Таиланд изучать мореходство, однако потом признал, что уроки оказались "слишком дорогими", поэтому он так и не записался на курсы. Адвокаты обоих подсудимых заявили, что те собираются подать ходатайство о непризнании вины.

"Они никогда не предпринимали попыток осуществить все это", — сказал Джон Гэлмс, адвокат Томаса.

Остров Гонав по площади немножко меньше Киева Фото: NASA

Дэвид Финн, защитник Вайзенбурга, призвал всех "притормозить" с выводами до суда. По его словам, люди называют это дело "самым безумным из всех, что они слышали".

Обоих мужчин обвинили в федеральном заговоре с целью совершения убийства за рубежом. За это Вайзенбург и Томас могут получить пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

