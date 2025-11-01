Круизный лайнер "оставил" туристку на необитаемом острове: что с ней произошло (фото)

80-летняя Сюзанна Рис, вероятно, попала в какую-то неприятность после того, как не успела сесть на круизный лайнер. Это произошло во время 60-дневного кругосветного плавания вокруг Австралии стоимостью 80 тысяч долларов.

Туристку Сюзанну Рис объявили пропавшей без вести, когда она не появилась на ужине, примерно через пять часов после отплытия с острова Лизард (Большой Барьерный риф) в Квинсленде, Австралия, пишет The Australian.

Семья погибшей резко осудила "халатность и отсутствие здравого смысла" со стороны компании Coral Expeditions, принадлежащей NRMA в Австралии, которая организует 60-дневные круизы.

Несчастный случай

Это была первая остановка в долгом кругосветном плавании корабля Coral Adventurer. Сюзанна должна была подниматься на самую высокую вершину острова Лизард, но на обратном пути потерялась или, по данным другого источника, упала со скалы.

Відео дня

Совместное расследование нескольких ведомств выяснит, как и почему Рис не попала на корабль. В частности, нужно разобраться, почему перед отплытием судна не провели перекличку пассажиров.

Корабль пришвартовался у острова Лизард, где пассажиры могли сесть на меньшую лодку, чтобы походить и поплавать с маской на курортном острове, расположенном в 90 км к северо-востоку от Куктауна.

Корабль пришвартовался у острова Лизард Фото: Coral Expeditions

После того как появилась информация об исчезновении Рис, вертолет провел воздушные поиски над островом Лизард. Судно, вмещавшее 112 пассажиров, якобы вернулось к берегу, а члены экипажа помогали в поисках.

Тело госпожи Рис нашли в воскресенье в 50 метрах от пешеходного маршрута, ведущего к самой высокой вершине острова Лизард.

Реакция официальных лиц

Генеральный директор Coral Expeditions Марк Фифилд подтвердил прессе факт смерти женщины.

"Экипаж сообщил властям об исчезновении женщины, и была начата поисково-спасательная операция на суше и на море. После операции полиция Квинсленда сообщила Coral Expeditions, что женщина была найдена мертвой на острове Лизард. Хотя расследование инцидента продолжается, мы глубоко сожалеем о том, что это произошло, и предлагаем полную поддержку семье женщины", — отметил он.

Тело Рис нашли в воскресенье в 50 метрах от пешеходного маршрута Фото: Coral Expeditions

Полиция также помогает в расследовании. Правоохранители заявили, что смерть рассматривается как "внезапная и неподозрительная". В своем заявлении организация Tourism Tropical North Queensland выразила соболезнования семье женщины и отметила, что поскольку расследование продолжается, они ждут дополнительных подробностей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Семья из Великобритании, которая покинула родину ради путешествий, раскрыла секреты своего "бюджетного рая". В течение последних восьми месяцев пара, которая работает удаленно, вместе с двумя детьми живет во вьетнамском городе Хойан.

Ирина Федорович, которая вместе с сыном живет в Испании, завела свой блог в социальных сетях, где делится опытом переезда. Женщина оценивает условия проживания, стоимость продуктов, аренды жилья, а также общую атмосферу в стране.

Городской совет Барселоны принял решение сократить лимит посетителей одного из самых популярных туристических объектов города. Речь идет о парке Гуэля, созданного легендарным архитектором Антонио Гауди.