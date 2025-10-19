Семья сбежала в одну из самых дешевых стран мира: живут в большой вилле (фото)

Семья из Великобритании, которая покинула родину ради путешествий, раскрыла секреты своего "бюджетного рая". В течение последних восьми месяцев пара, которая работает удаленно, вместе с двумя детьми живет во вьетнамском городе Хойан.

Главный бонус переезда: их просторная вилла с частным бассейном обходится в около $1070 в месяц, включая все коммунальные платежи. Это почти вдвое меньше, чем средняя аренда трехкомнатного жилья в Великобритании. Фокус обратил внимание на их историю.

Переезд во Вьетнам

Семья решила переехать в Азию, поскольку была "недовольна" жизнью в Великобритании. Выбор пал на Вьетнам, потому что согласно опросу Expat Insider 2024 уже четвертый год подряд эту страну признают самым доступным местом для проживания среди экспатов.

В видео, опубликованном на странице @twokidsandabackpack, семья провела подробный тур своим новым жильем, объяснив, что именно они получают за упомянутую сумму.

"Этот дом имеет три двухместные спальни с отдельными ванными комнатами, а также гостевой туалет на первом этаже и частный бассейн", — поделились они.

Условия проживания

Путешественники уточнили, что, хотя бассейн не олимпийских размеров, его "вполне достаточно, чтобы охладиться". Кроме того, в их распоряжении — полностью оборудованная кухня и балконы для сушки белья.

Преимущества этого места не ограничиваются только самой виллой. Мать семейства подробно рассказала об инфраструктуре. "Мы живем в небольшом комплексе под названием Casamia Calm, где также есть собственный ресторан, детская площадка, общий бассейн", — отметила она.

Кроме того, на территории комплекса расположены художественные студии, которые дети посещали дважды в неделю. Также немаловажный фактор — удобное расположение: до пляжа можно дойти пешком за пять минут, а до старого города — за семь.

Панорамы Вьетнама Фото: TikTok

Для сравнения в Великобритании средняя арендная плата за подобное жилье составляет около $2000 в месяц без коммунальных услуг. Они также добавили, что меньшие апартаменты с двумя спальнями во Вьетнаме можно найти по цене от 380 до 750 долларов.

Что пишут зрители?

Подписчики пары в восторге от такого образа жизни. "Это фантастически дешево, по сравнению с Великобританией", — прокомментировал один из пользователей. "Фантастическая стоимость, бесспорно", — добавил другой.

Британцы проживают во Вьетнаме по трехмесячным визам. В этом году они планируют провести в стране всего девять месяцев, путешествуя в Западную Австралию и Бангкок.

