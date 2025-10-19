Сім'я втекла в одну з найдешевших країн світу: живуть у великій віллі (фото)

Родина з Великої Британії, яка покинула батьківщину заради подорожей, розкрила секрети свого "бюджетного раю". Протягом останніх восьми місяців пара, яка працює віддалено, разом із двома дітьми мешкає у в’єтнамському місті Хойан.

Головний бонус переїзду: їхня простора вілла з приватним басейном обходиться у близько $1070 на місяць, включно з усіма комунальними платежами. Це майже вдвічі менше, ніж середня оренда трикімнатного житла у Великій Британії. Фокус звернув увагу на їхню історію.

Переїзд у В’єтнам

Сім'я вирішила переїхати до Азії, оскільки була "незадоволена" життям у Великій Британії. Вибір припав на В’єтнам, бо згідно з опитуванням Expat Insider 2024 уже четвертий рік поспіль цю країну визнають найдоступнішим місцем для проживання серед експатів.

У відео, опублікованому на сторінці @twokidsandabackpack, родина провела детальний тур своїм новим житлом, пояснивши, що саме вони отримують за згадану суму.

Відео дня

"Цей будинок має три двомісні спальні з окремими ванними кімнатами, а також гостьовий туалет на першому поверсі та приватний басейн", — поділилися вони.

Умови проживання

Мандрівники уточнили, що, хоча басейн не олімпійських розмірів, його "цілком достатньо, щоб охолонути". Крім того, у їхньому розпорядженні — повністю обладнана кухня та балкони для сушіння білизни.

Переваги цього місця не обмежуються лише самою віллою. Мати сімейства детально розповіла про інфраструктуру. "Ми живемо у невеликому комплексі під назвою Casamia Calm, де також є власний ресторан, дитячий майданчик, спільний басейн", — зазначила вона.

Крім того, на території комплексу розташовані художні студії, які діти відвідували двічі на тиждень. Також важливий фактор — зручне розташування: до пляжу можна дійти пішки за п’ять хвилин, а до старого міста — за сім.

Панорами В'єтнаму Фото: TikTok

Для порівняння у Великій Британії середня орендна плата за подібне житло становить близько $2000 на місяць без комунальних послуг. Вони також додали, що менші апартаменти з двома спальнями у В’єтнамі можна знайти за ціною від 380 до 750 доларів.

Що пишуть глядачі?

Підписників пари в захваті від такого способу життя. "Це фантастично дешево, порівняно з Великою Британією", — прокоментував один із користувачів. "Фантастична вартість, безперечно", — додав інший.

Британці проживають у В’єтнамі за тримісячними візами. Цього року вони планують провести у країні загалом дев'ять місяців, подорожуючи до Західної Австралії та Бангкока.

