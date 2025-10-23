В известном курортном городе ограничат доступ туристов к одной из главных достопримечательностей

Городской совет Барселоны принял решение сократить лимит посетителей одного из самых популярных туристических объектов города. Речь идет о парке Гуэля, созданного легендарным архитектором Антонио Гауди.

Начиная с 2027 года, парк сможет принимать на 500 тысяч меньше туристов в год. Сейчас количество билетов составляет около 4,5 миллиона в год, но после принятого решения оно уменьшится до 4 миллионов. Это означает ежедневное сокращение посещаемости на 11% — примерно на 1 365 человек, пишет The Olive Press.

Инициативу предложила левая, проукраинская партия ERC, и ее поддержали социалисты из PSC, левые из Barcelona en Comú, а также правые Junts per Catalunya и ультраправые Vox. Единственной крупной партией, которая выступила против, стала консервативная Partido Popular (PP).

Сторонники ограничения убеждены, что это поможет сохранить архитектурное наследие объекта, внесенного в список ЮНЕСКО, и уменьшить давление на местных жителей районов Орта-Гинардо и Грасия, которые страдают от туристической толпы.

Відео дня

"Это давно необходимый шаг, хотя впереди еще много работы", — заявил местный депутат от ERC Жорди Коро́нас.

В прошлом году парк оказался в центре скандала после протестов против показа мод Louis Vuitton, который проходил прямо на территории парка. Мероприятие, собравшее звезд, среди которых Эмма Стоун, Софи Тернер и Ана де Армас, вызвало возмущение местных из-за "приватизации общественного пространства" и повреждения элементов парка. Во время столкновений был задержан один человек, а семеро полицейских получили ранения.

Решение об ограничении туристов в парке Гуэля стало очередным шагом Барселоны в борьбе с туристическим перенасыщением. Ранее город уже объявил о полном запрете туристических аренд до 2028 года и повышении туристического налога вдвое.

Каждый год Барселону посещает около 32 миллионов человек, привлеченных такими символами города, как Саграда Фамилия и Ла Рамбла.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Испанские курорты ужесточают правила поведения туристов и местных жителей, стремясь защитить природу и сохранить спокойствие на побережье. Новые ограничения касаются курения, громкой музыки, домашних животных и даже популярных вечеринок на лодках.

Город-призрак в Исландии манит тысячи туристов, желающих увидеть последствия катаклизма.

Кроме того, туристы нашли остров, который напоминает сказочную страну.