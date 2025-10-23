У відомому курортному місті обмежать доступ туристів до однієї з головних визначних пам'яток

Міська рада Барселони ухвалила рішення скоротити ліміт відвідувачів одного з найпопулярніших туристичних об’єктів міста. Йдеться про парк Гуеля, створеного легендарним архітектором Антоніо Ґауді.

Починаючи з 2027 року, парк зможе приймати на 500 тисяч менше туристів на рік. Зараз кількість квитків становить близько 4,5 мільйона на рік, але після ухваленого рішення вона зменшиться до 4 мільйонів. Це означає щоденне скорочення відвідуваності на 11% — приблизно на 1 365 осіб, пише The Olive Press.

Ініціативу запропонувала ліва, проукраїнська партія ERC, і її підтримали соціалісти з PSC, ліві з Barcelona en Comú, а також праві Junts per Catalunya та ультраправі Vox. Єдиною великою партією, яка виступила проти, стала консервативна Partido Popular (PP).

Прихильники обмеження переконані, що це допоможе зберегти архітектурну спадщину об’єкта, внесеного до списку ЮНЕСКО, та зменшити тиск на місцевих мешканців районів Орта-Ґінардо та Ґрасія, які потерпають від туристичного натовпу.

"Це давно необхідний крок, хоча попереду ще багато роботи", — заявив місцевий депутат від ERC Жорді Коро́нас.

Минулого року парк опинився в центрі скандалу після протестів проти показу мод Louis Vuitton, який відбувався просто на території парку. Захід, що зібрав зірок, серед яких Емма Стоун, Софі Тернер та Ана де Армас, викликав обурення місцевих через "приватизацію громадського простору" та пошкодження елементів парку. Під час сутичок було затримано одну людину, а семеро поліцейських дістали поранення.

Рішення щодо обмеження туристів у парку Гуеля стало черговим кроком Барселони у боротьбі з туристичним перенасиченням. Раніше місто вже оголосило про повну заборону туристичних оренд до 2028 року та підвищення туристичного податку вдвічі.

Щороку Барселону відвідує близько 32 мільйонів людей, приваблених такими символами міста, як Саграда Фамілія та Ла Рамбла.

