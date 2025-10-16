З'являється і зникає з припливами: туристи знайшли острів, який нагадує казкову країну (фото)

Між Нормандією та Бретанню у Франції височіє чарівний острів Мон-Сен-Мішель — місце, що нагадує декорації до фільму про середньовічні легенди. На його вершині стоїть стародавнє абатство, а до нього ведуть звивисті мощені вулички з маленькими крамницями й кав’ярнями.

Острів оточують товсті кам’яні стіни, які перетворюють його на справжню фортецю. Постійно тут мешкає лише 29 осіб, проте щороку сюди приїжджають мільйони туристів. Під час припливу Мон-Сен-Мішель відрізається від материка, немов здіймається над річкою Кузенон — видовище, яке неможливо забути, пише Express.

Чарівний острів Мон-Сен-Мішель

За легендою, архангел Михаїл у 708 році з’явився єпископу Авраншу і наказав звести на скелястому острові храм. Відтоді абатство витримало дві облоги під час Столітньої війни, а у 1874 році його оголосили історичним пам’ятником. З 1978 року Мон-Сен-Мішель і навколишня затока перебувають під охороною ЮНЕСКО.

Місце відоме ще й своїми рекордними припливами — одними з найвищих у Європі. У теплу пору року в навколишніх водах часто можна побачити дельфінів. На солоних луках біля острова пасуть овець, і саме з цього м’яса готують місцеву делікатесну страву — "agneau de pré-salé".

На острові найвищі припливи у Європі Фото: Getty Images

Тим, хто планує подорож, радять приїжджати рано вранці, поки не прибули натовпи туристів, і залишитися до заходу сонця, коли острів перетворюється на перлину, що сяє, серед хвиль.

Найзручніше дістатися сюди поромом із Портсмута до Сен-Мало, а звідти — на авто приблизно за годину.

