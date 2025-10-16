Появляется и исчезает с приливами: туристы нашли остров, который напоминает сказочную страну (фото)

Между Нормандией и Бретанью во Франции возвышается волшебный остров Мон-Сен-Мишель — место, напоминающее декорации к фильму о средневековых легендах. На его вершине стоит древнее аббатство, а к нему ведут извилистые мощеные улочки с маленькими лавками и кафе.

Остров окружают толстые каменные стены, которые превращают его в настоящую крепость. Постоянно здесь проживает всего 29 человек, однако ежегодно сюда приезжают миллионы туристов. Во время прилива Мон-Сен-Мишель отрезается от материка, словно возвышается над рекой Кузенон — зрелище, которое невозможно забыть, пишет Express.

Волшебный остров Мон-Сен-Мишель

По легенде, архангел Михаил в 708 году явился епископу Авраншу и приказал возвести на скалистом острове храм. С тех пор аббатство выдержало две осады во время Столетней войны, а в 1874 году его объявили историческим памятником. С 1978 года Мон-Сен-Мишель и окружающий залив находятся под охраной ЮНЕСКО.

Место известно еще и своими рекордными приливами — одними из самых высоких в Европе. В теплое время года в окрестных водах часто можно увидеть дельфинов. На соленых лугах возле острова пасут овец, и именно из этого мяса готовят местное деликатесное блюдо — "agneau de pré-salé".

На острове самые высокие приливы в Европе Фото: Getty Images

Тем, кто планирует путешествие, советуют приезжать рано утром, пока не прибыли толпы туристов, и остаться до захода солнца, когда остров превращается в сияющую жемчужину среди волн.

Удобнее всего добраться сюда на пароме из Портсмута в Сен-Мало, а оттуда — на авто примерно за час.

