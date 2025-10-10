Женщина посетила 100 стран и рассказала, куда стоит поехать хотя бы раз в жизни

52-летняя Марта Луиса Гарсия из Испании побывала более чем в сотне стран мира. Однако есть только одно место, которое она называет настоящей мечтой.

Related video

Женщина из испанского города Ла-Корунья всю жизнь посвятила путешествиям — от африканской Намибии до крупных европейских столиц. Ее любовь к путешествиям зародилась еще в детстве, когда старший брат получил в подарок Атлас мира. С тех пор Марта не только просматривала тревел-шоу, но и решила увидеть эти места собственными глазами, пишет Express.

Французская Полинезия: Бора-Бора

Несмотря на то, что она посетила множество удивительных уголков планеты, у нее есть любимое место — Французская Полинезия. В разговоре с La Voz De Galicia Марта призналась, что ее сердце навсегда осталось на райских пляжах Бора-Бора.

"Для меня Французская Полинезия — это путешествие мечты", — говорит путешественница.

На Бора-Бора живописные пейзажи Фото: Unsplash

Архипелаг в Тихом океане славится бирюзовыми лагунами, живописными пейзажами и роскошными бунгало прямо над водой. Хотя поездка туда может стоить от £2,200 с человека, Марта убеждена — каждая копейка того стоит.

Впрочем, Испания, Франция и Италия остаются среди ее самых частых направлений: они близко расположены и доступны по цене. "Я летала во Францию всего за 10 фунтов туда-обратно", — шутит она.

Еще одно путешествие мечты

Несмотря на сотни путешествий, в списке Марти осталась еще одно желанное — увидеть Мачу-Пикчу в Перу. "Мне осталось посетить только это чудо света. Но немного пугает высота", — добавляет она.

Другие места достойные внимания

Интересно, что еще один опытный путешественник, Камерон Мофид, который посетил все страны мира, называет своими фаворитами Алжир и Йемен - места, куда редко добираются туристы. По его словам, именно там можно по-настоящему почувствовать аутентичную культуру и будто "перенестись во времени".

Напомним, ранее Фокус писал:

Кроме того, эксперты составили рейтинг самых безопасных городов Европы, куда можно смело ехать на отдых.