Жінка відвідала 100 країн і розповіла, куди варто поїхати бодай раз у житті

52-річна Марта Луїса Гарсія з Іспанії побувала більш ніж у сотні країн світу. Однак є лише одне місце, яке вона називає справжньою мрією.

Жінка з іспанського міста Ла-Корунья все життя присвятила подорожам — від африканської Намібії до великих європейських столиць. Її любов до мандрів зародилася ще в дитинстві, коли старший брат отримав у подарунок Атлас світу. З того часу Марта не лише переглядала тревел-шоу, а й вирішила побачити ці місця на власні очі, пише Express.

Французька Полінезія: Бора-Бора

Попри те, що вона відвідала безліч дивовижних куточків планети, у неї є улюблене місце — Французька Полінезія. У розмові з La Voz De Galicia Марта зізналася, що її серце назавжди залишилось на райських пляжах Бора-Бора.

"Для мене Французька Полінезія — це подорож мрії", — каже мандрівниця.

На Бора-Бора мальовничі краєвиди Фото: Unsplash

Архіпелаг у Тихому океані славиться бірюзовими лагунами, мальовничими краєвидами та розкішними бунгало просто над водою. Хоча поїздка туди може коштувати від £2,200 з людини, Марта переконана — кожна копійка того варта.

Втім, Іспанія, Франція та Італія залишаються серед її найчастіших напрямків: вони близько розташовані й доступні за ціною. "Я літала у Францію всього за 10 фунтів туди-назад", — жартує вона.

Ще одна подорож мрії

Попри сотні подорожей, у списку Марті залишилася ще одна бажана — побачити Мачу-Пікчу в Перу. "Мені залишилося відвідати лише це чудо світу. Але трохи лякає висота", — додає вона.

Інші місця варті уваги

Цікаво, що ще один досвідчений мандрівник, Камерон Мофід, який відвідав усі країни світу, називає своїми фаворитами Алжир і Ємен — місця, куди рідко добираються туристи. За його словами, саме там можна по-справжньому відчути автентичну культуру і ніби "перенестися у часі".

