Жінка відвідала 100 країн і розповіла, куди варто поїхати бодай раз у житті
52-річна Марта Луїса Гарсія з Іспанії побувала більш ніж у сотні країн світу. Однак є лише одне місце, яке вона називає справжньою мрією.
Жінка з іспанського міста Ла-Корунья все життя присвятила подорожам — від африканської Намібії до великих європейських столиць. Її любов до мандрів зародилася ще в дитинстві, коли старший брат отримав у подарунок Атлас світу. З того часу Марта не лише переглядала тревел-шоу, а й вирішила побачити ці місця на власні очі, пише Express.
Французька Полінезія: Бора-Бора
Попри те, що вона відвідала безліч дивовижних куточків планети, у неї є улюблене місце — Французька Полінезія. У розмові з La Voz De Galicia Марта зізналася, що її серце назавжди залишилось на райських пляжах Бора-Бора.
"Для мене Французька Полінезія — це подорож мрії", — каже мандрівниця.
Архіпелаг у Тихому океані славиться бірюзовими лагунами, мальовничими краєвидами та розкішними бунгало просто над водою. Хоча поїздка туди може коштувати від £2,200 з людини, Марта переконана — кожна копійка того варта.
Втім, Іспанія, Франція та Італія залишаються серед її найчастіших напрямків: вони близько розташовані й доступні за ціною. "Я літала у Францію всього за 10 фунтів туди-назад", — жартує вона.
Ще одна подорож мрії
Попри сотні подорожей, у списку Марті залишилася ще одна бажана — побачити Мачу-Пікчу в Перу. "Мені залишилося відвідати лише це чудо світу. Але трохи лякає висота", — додає вона.
Інші місця варті уваги
Цікаво, що ще один досвідчений мандрівник, Камерон Мофід, який відвідав усі країни світу, називає своїми фаворитами Алжир і Ємен — місця, куди рідко добираються туристи. За його словами, саме там можна по-справжньому відчути автентичну культуру і ніби "перенестися у часі".
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Куди поїхати в Європі, щоб насолоджуватись сонцем восени.
- А також про найкращі напрямки для відпочинку в Європі у золоту пору.
Крім того, експерти склали рейтинг найбезпечніших міст Європи, куди можна сміливо їхати на відпочинок.