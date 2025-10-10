На море в листопаді: куди поїхати в Європі, щоб насолоджуватись сонцем восени

Коли більша частина Європи вже готується до зими, є кілька куточків, де сонце досі щедро гріє. Саме тут можна насолодитися середньоденною температурою понад +21°C навіть у листопаді.

Листопад у більшості європейських країн — це час дощів, коротких днів і холодного вітру. Але якщо хочеться продовжити літо, є місця, де тепла погода тримається навіть у цей період. Експерти британського Met Office назвали три найтепліші напрямки для відпочинку в листопаді, пише Express.

Мадейра, Португалія — +21,7°C

Португальський острів біля берегів Африки зберігає приємне тепло навіть восени. Удень температура сягає 21,7°C, а вечори залишаються м’якими. Хоча дощі трапляються частіше, сонце світить у середньому шість годин на добу. Туристи можуть вирушити у піші прогулянки гірськими стежками, піднятися фунікулером або прогулятися старовинними вулицями Фуншала.

Португальський острів Мадейра зберігає приємне тепло навіть восени Фото: Unsplash

Фуертевентура, Іспанія — +24,2°C

Острів, відомий своїми пляжами, тішить теплом упродовж усього року. У листопаді середня температура вдень сягає 24,2°C, а сонце світить близько семи годин. Легкий вітер робить Фуертевентуру ідеальним місцем для занять серфінгом чи віндсерфінгом. Опади тут рідкісні й короткочасні.

Фуертевентура є ідеальним місцем для занять серфінгом чи віндсерфінгом Фото: Unsplash

Тенерифе, Іспанія — +24,3°C

Найбільший з Канарських островів залишається улюбленим напрямком для любителів "зимового літа". У листопаді температура тримається близько 24°C, а сонячних днів — більшість. Подорожні можуть досліджувати вулканічні ландшафти, прогулюватися узбережжям або відпочивати на пляжі без літніх натовпів.

Тенерифе – найбільший з Канарських островів Фото: Unsplash

