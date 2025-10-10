На море в ноябре: куда поехать в Европе, чтобы наслаждаться солнцем осенью

Когда большая часть Европы уже готовится к зиме, есть несколько уголков, где солнце до сих пор щедро греет. Именно здесь можно насладиться среднедневной температурой более +21°C даже в ноябре.

Ноябрь в большинстве европейских стран — это время дождей, коротких дней и холодного ветра. Но если хочется продлить лето, есть места, где теплая погода держится даже в этот период. Эксперты британского Met Office назвали три самых теплых направления для отдыха в ноябре, пишет Express.

Мадейра, Португалия — +21,7°C

Португальский остров у берегов Африки сохраняет приятное тепло даже осенью. Днем температура достигает 21,7°C, а вечера остаются мягкими. Хотя дожди случаются чаще, солнце светит в среднем шесть часов в сутки. Туристы могут отправиться в пешие прогулки по горным тропам, подняться на фуникулере или прогуляться по старинным улицам Фуншала.

Португальский остров Мадейра сохраняет приятное тепло даже осенью Фото: Unsplash

Фуэртевентура, Испания — +24,2°C

Остров, известный своими пляжами, радует теплом на протяжении всего года. В ноябре средняя температура днем достигает 24,2°C, а солнце светит около семи часов. Легкий ветер делает Фуэртевентуру идеальным местом для занятий серфингом или виндсерфингом. Осадки здесь редкие и кратковременные.

Фуэртевентура является идеальным местом для занятий серфингом или виндсерфингом Фото: Unsplash

Тенерифе, Испания — +24,3°C

Самый большой из Канарских островов остается излюбленным направлением для любителей "зимнего лета". В ноябре температура держится около 24°C, а солнечных дней — большинство. Путешественники могут исследовать вулканические ландшафты, прогуливаться по побережью или отдыхать на пляже без летних толп.

Тенерифе — самый большой из Канарских островов Фото: Unsplash

