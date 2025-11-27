Літак несподівано сів у аеропорту: за мить пасажири зрозуміли причину посадки (відео)

Пасажири рейсу American Airlines отримали сюрприз під час тривалої зміни маршруту. Виявилося, що один із мандрівників замовив піци для всіх пасажирів літака.

Автор відео розповів, що вони летіли з Алабами до Техасу, коли погодні умови змусили літак змінити напрямок. Роздачу їжі герой історії оприлюднив у TikTok.

Відео стало популярним — зібрало понад 773 000 переглядів. Кадри показують, як бортпровідники роздають шматки піци з кількох коробок Domino’s.

"Змусили сісти в іншому аеропорту понад 4 години. Хтось замовив піцу для всього літака", — йдеться в повідомленні.

Автор відео додав, що місто має "дуже маленький аеропорт з лише однією стійкою". Через тривалу затримку на землі пілот дозволив пасажирам залишити літак, якщо вони цього бажають.

"Один із пасажирів вирішив замовити піцу, адже в аеропорту Лонгвію були лише два торгові автомати", — додав автор ролика у коментарі Newsweek.

Відео дня

За його словами, пасажир замовив 10 піц, але незабаром ситуація змінилася. Потім пілот сказав, що "ми скоро можемо вилітати, і всім потрібно знову зайти на борт".

"Ми вилетіли невдовзі після цього. Як бачите, чудові бортпровідники подбали про порожні коробки для безпечного транспортування. Екіпаж був неймовірним у цей божевільний день подорожі", — розповів мандрівник.

Реакція соцмереж

Користувачі були в захваті від побаченого та підтримали роздачу піци наступними коментарями:

"Піца на борту? Шикарно!";

"Коли тобі нудно, замовте усім літаком перекусити";

"Чесно кажучи, я думав, що буде щось інше — арешт чи висадка когось. А тут — смачна і тепла піца";

"Треба буде самим якось так придумати. Екіпаж молодці, суперадекватні та чудові люди!".

