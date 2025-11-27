Самолет неожиданно сел в аэропорту: через мгновение пассажиры поняли причину посадки (видео)

Пассажиры рейса American Airlines получили сюрприз во время длительной смены маршрута. Оказалось, что один из путешественников заказал пиццы для всех пассажиров самолета.

Автор видео рассказал, что они летели из Алабамы в Техас, когда погодные условия заставили самолет изменить направление. Раздачу еды герой истории обнародовал в TikTok.

Видео стало популярным — собрало более 773 000 просмотров. Кадры показывают, как бортпроводники раздают куски пиццы из нескольких коробок Domino's.

"Заставили сесть в другом аэропорту более 4 часов. Кто-то заказал пиццу для всего самолета", — говорится в сообщении.

Автор видео добавил, что город имеет "очень маленький аэропорт с одной стойкой". Из-за длительной задержки на земле пилот разрешил пассажирам покинуть самолет, если они этого желают.

Відео дня

"Один из пассажиров решил заказать пиццу, ведь в аэропорту Лонгвию были только два торговых автомата", — добавил автор ролика в комментарии Newsweek.

По его словам, пассажир заказал 10 пицц, но вскоре ситуация изменилась. Затем пилот сказал, что "мы скоро можем вылетать, и всем нужно снова зайти на борт".

"Мы вылетели вскоре после этого. Как видите, замечательные бортпроводники позаботились о пустых коробках для безопасной транспортировки. Экипаж был невероятным в этот сумасшедший день путешествия", — рассказал путешественник.

Реакция соцсетей

Пользователи были в восторге от увиденного и поддержали раздачу пиццы следующими комментариями:

"Пицца на борту? Шикарно!";

"Когда тебе скучно, закажите всем самолетом перекусить";

"Честно говоря, я думал, что будет что-то другое — арест или высадка кого-то. А тут — вкусная и теплая пицца";

"Надо будет самим как-то так придумать. Экипаж молодцы, суперадекватные и замечательные люди!".

