Вигідна покупка картини в секонд-хенді зірвалася: чоловік упевнений, що винні продавці

Житель Міссурі (США), який зазирнув у місцевий комісійний магазин у пошуках вигідних покупок, натрапив на картину, яка могла б стати удачею дня. Однак усе зіпсував лише один напис просто на полотні.

Відвідувач, який побажав залишитися анонімним, розповів, що помітив зображення маяка в "сміттєвому" відділенні магазину Goodwill у Сент-Луїсі. Про це пише Newsweek.

Картина відразу привернула його увагу, але в лівому верхньому кутку красувався напис "$10", нанесений безпосередньо на саме полотно. За словами чоловіка, такі знахідки далеко не рідкість у секонд-хендах.

"Вони часто псують цінні речі погано приклеєними цінниками. Приколють бирку до шкіряної куртки або наклеять на обкладинку книжки, а ти відриваєш, і разом із нею зникає частина зображення", — поскаржився він.

Напис маркером просто по полотну здивував покупця Фото: Reddit

Покупець додав, що йдеться не про стандартний магазин Goodwill, а про так званий bin store — місце, де товари перебувають лише кілька годин або днів, перш ніж вирушать на переробку або смітник. Через це співробітники ставляться до речей менш акуратно, ніж у звичайних відділеннях мережі.

Видання зазначає, що історії про приховані скарби з комісіонок у США з'являються регулярно. Одні люди знаходять картини, що коштують тисячі доларів, інші — підписи відомих художників або навіть речі, що призводять до емоційних сімейних возз'єднань. Але герою цієї історії пощастило менше: він не купив картину не через ціну, а через те, що ціна була написана прямо на ній. За його словами він міг би заробити кілька тисяч доларів.

Чоловік сподівається, що його пост у соцмережах приверне увагу до проблеми й спонукає секонд-хенди дбайливіше ставитися до товарів.

