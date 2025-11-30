Выгодная покупка картины в секонд-хенде сорвалась: мужчина уверен, что виноваты продавцы

Житель Миссури (США), заглянувший в местный комиссионный магазин в поисках выгодных покупок, наткнулся на картину, которая могла бы стать удачей дня. Однако все испортила всего одна надпись прямо на холсте.

Посетитель, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что заметил изображение маяка в "мусорном" отделении магазина Goodwill в Сент-Луисе. Об этом пишет Newsweek.

Картина сразу привлекла его внимание, но в левом верхнем углу красовалась надпись "$10", нанесенная непосредственно на само полотно. По словам мужчины, такие находки далеко не редкость в секонд-хендах.

"Они часто портят ценные вещи плохо приклеенными ценниками. Приколют бирку к кожаной куртке или наклеят на обложку книги, а ты отрываешь, и вместе с ней уходит часть изображения", — пожаловался он.

Надпись маркером прямо по холсту удивила покупателя Фото: Reddit

Покупатель добавил, что речь идет не о стандартном магазине Goodwill, а о так называемом bin store — месте, где товары находятся лишь несколько часов или дней, прежде чем отправятся на переработку или свалку. Из-за этого сотрудники относятся к вещам менее аккуратно, чем в обычных отделениях сети.

Відео дня

Издание отмечает, что истории о скрытых сокровищах из комиссионок в США появляются регулярно. Одни люди находят картины, стоящие тысячи долларов, другие — подписи известных художников или даже вещи, приводящие к эмоциональным семейным воссоединениям. Но герою этой истории повезло меньше: он не купил картину не из-за цены, а из-за того, что цена была написана прямо на ней. По его словам он мог бы заработать несколько тысяч долларов.

Мужчина надеется, что его пост в соцсетях привлечет внимание к проблеме и побудит секонд-хенды более бережно относиться к товарам.

Ранее Фокус сообщал о самых сенсационных находках с металлоискателем. Именно случайно найденные предметы старины с обычным металлоискателем делать людей невероятно богатыми.

Также стало известно, что пожилой мужчина случайно наткнулся на древние монеты. Находка, сделанная с помощью металлоискателя, будет продана на аукционе.