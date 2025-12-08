Ніхто не знав: простий трюк із ялинковими прикрасами підірвав TikTok (відео)

Блогер Гліб Бойко показав простий, але невідомий більшості спосіб правильно вішати ялинкові прикраси. Його відео здивувало користувачів, які зізналися, що все життя прикрашали новорічне дерево неправильно.

Український блогер Гліб Бойко вразив соцмережі простим, але доволі революційним лайфхаком із новорічного декору. Його відео в TikTok набрало тисячі реакцій, а в коментарях люди дали волю спогадам і жартам.

На думку блогера, більшість людей все життя вішають прикраси неправильно, використовуючи ниточки або скріпки.

"Можу посперечатися, що 90% із вас тільки зараз дізнаються, що на ялинкові прикраси не потрібно вішати ніяких додаткових ниточок або скріпок. Усе вже давно придумано за нас", — сказав він у відео.

Далі блогер показав, як робити правильно. Він зняв верхнє кріплення з кульки, надів її безпосередньо на гілку ялинки, а потім повернути кріплення на місце. Просто, швидко — і тримається надійно.

Реакція соцмереж

Реакції користувачів під відео були найрізноманітнішими. Деякі користувачі згадували минуле, інші жартували або ж заперечували думку автора ролика:

"Чому я про все дізнаюся тільки наприкінці життя, так нецікаво";

"Ні-ні, для мого кота потрібно, щоб гойдалося";

"У моєму дитинстві це були радянські іграшки, деякі бачили ціле життя, і там ця штука трималася на одному святому дусі";

"Не перший рік живемо, хлопчику. Навіщо тоді виробники самі кладуть золоті та сріблясті нитки до іграшок?";

"Нам прості шнурки не потрібні. Розтягуємо прикрашання ялинки на цілий день";

"Я один раз так спробувала, і іграшка, що тріснула, опинилася в мене в руці... Краще продовжу вішати скріпкою".

Думка експерта

Поки соцмережі обговорювали "революційний" спосіб вішати кулі, експертка з фен-шую та астрологиня Бацзи Юлія Кузьменчук нагадала, що ялинкові іграшки — це не тільки декор, а й потужні символи.

За її словами, кожна прикраса здатна впливати на енергетику оселі та навіть задавати тон наступному року. Кожна іграшка має власне значення, яке може допомогти привернути удачу, гармонію, благополуччя або реалізацію бажань.

Експерт пояснює, що сама ялинка є давнім образом божества, а подарунки під нею є символічним підношенням. Тож і прикраси на гілках це елементи, які посилюють потрібні нам енергії.

"Ще є час до 31 грудня додати на ялинку іграшки зі змістом. Це створить правильний настрій і налаштує енергетику на здійснення бажань", — наголосила Юлія.

