Никто не знал: простой трюк с елочными украшениями взорвал TikTok (видео)

Блогер Глеб Бойко показал простой, но неизвестный большинству способ правильно вешать елочные украшения. Его видео удивило пользователей, которые признались, что всю жизнь украшали новогоднее дерево неправильно.

Украинский блогер Глеб Бойко поразил соцсети простым, но довольно революционным лайфхаком по новогоднему декору. Его видео в TikTok набрало тысячи реакций, а в комментариях люди дали волю воспоминаниям и шуткам.

По мнению блогера, большинство людей всю жизнь вешают украшения неправильно, используя ниточки или скрепки.

"Могу поспорить, что 90% из вас только сейчас узнают, что на елочные украшения не нужно вешать никаких дополнительных ниточек или скрепок. Все уже давно придумано за нас", — сказал он в видео.

Далее блогер показал, как делать правильно. Он снял верхнее крепление с шарика, надел его непосредственно на ветку елки, а затем вернуть крепление на место. Просто, быстро — и держится надежно.

Реакция соцсетей

Реакции пользователей под видео были самыми разными. Некоторые пользователи вспоминали прошлое, другие шутили или же оспаривали мнение автора ролика:

"Почему я обо всем узнаю только в конце жизни, так неинтересно";

"Нет-нет, для моего кота нужно, чтобы качалось";

"В моем детстве это были советские игрушки, некоторые видели целую жизнь, и там эта штука держалась на одном святом духе";

"Не первый год живем, мальчик. Зачем тогда производители сами кладут золотые и серебристые нитки к игрушкам?";

"Нам простые шнурки не нужны. Растягиваем украшение елки на целый день";

"Я один раз так попробовала и треснувшая игрушка оказалась у меня в руке… Лучше продолжу вешать скрепкой".

Мнение эксперта

Пока соцсети обсуждали "революционный" способ вешать шары, эксперт по фэн-шуй и астролог Бацзы Юлия Кузьменчук напомнила, что елочные игрушки это не только декор, но и мощные символы.

По ее словам, каждое украшение способно влиять на энергетику дома и даже задавать тон следующему году. Каждая игрушка имеет собственное значение, которое может помочь привлечь удачу, гармонию, благополучие или реализацию желаний.

Эксперт объясняет, что сама елка является древним образом божества, а подарки под ней являются символическим подношением. Поэтому и украшения на ветках это элементы, которые усиливают нужные нам энергии.

"Еще есть время до 31 декабря добавить на елку игрушки со смыслом. Это создаст правильное настроение и настроит энергетику на осуществление желаний", — подчеркнула Юлия.

