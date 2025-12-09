Жінка покинула все й поїхала на край світу: плюси та мінуси подорожей у зрілому віці

Американка Ліза Ла Валле мріяла змінити США на Європу після того, як діти завершать навчання. Та коли жінка розлучилася з чоловіком, то вирішила втілити свою мрію значно швидше.

Тому в свої 57 взяла та купила квиток в один кінець до Парижа, і протягом семи років жила фактично в подорожі світом. Про це розповідає Bussiness Insider.

Нині американка живе в Брешії, на півночі Італії. Вона зізнається, що правильно вирішила поїхати зі США, адже думала, що краще померти, аніж "провести наступні 30 років у Нью-Джерсі".

За час життя в Європі Ла Валле пережила і злети, і падіння. Втім, каже вона, про переїзд не шкодує — загалом це було правильне рішення.

"Я повністю за те, щоб слідкувати за своїми мріями, але будьте готові — переїзд у нову країну не завжди простий", — сказала вона.

Після США жінка переїхала до Парижу

Пані Ла Валле каже, що стала більш розслабленою і менш напруженою, адже тепер на неї не тисне питання про зростання цін на житло і продукти. Також питання життя на пенсії в дорогому житлі не стоїть на порядку денному.

"Я не хотіла хвилюватися про медичну допомогу чи залишатися в "щурячих перегонах", щоб упоратися з високою вартістю життя", — сказала вона про причини переїзду.

Тепер Ла Валле на пенсії в Італії. Хоча вона отримує соціальні виплати вже два роки, вона також працює неповний день учителькою англійської у місцевій школі, заробляючи близько $1500 (63,3 тис. грн) на місяць.

"Я заробляю небагато, але нижча вартість життя значно полегшує існування. Я не відчуваю фінансової боротьби, як би це було у США", — каже жінка.

Вона говорить, що найважче було знайти порозуміння та завести друзів, а найважче довелося у столиці Франції. Тому через чотири роки життя вона переїхала до Італії.

Ще одна важлива історія для людей на пенсії — це пошук доступного житла. В Європі пані Ла Валле каже, що доступна оренда в Італії того варта. Наприклад, у Брешії жінка орендує квартиру неподалік центру міста, має велику вітальню з теракотовою плиткою, кухню, повну ванну, довгий коридор із вікнами в повний зріст, простору спальню й терасу.

З 2021 року жінка мешкає в італійській Брешії

"Відчуття, ніби живеш у готелі, але я плачу лише 550 євро (27 тис. грн) на місяць", — каже вона.

Живучи в Італії, Ла Валле інколи стикається з мовним бар’єром. Наприклад, розповідає жінка, для неї квестом є навіть запис до перукаря, а тому радить всім вивчити мову для спілкування.

Ще одна важлива перевага — це якість продуктів. Американка каже, що їжа в Європі свіжа й корисніша, ніж у США.

"Ти завжди отримуєш свіже або досить чисте за складом харчування, навіть якщо воно у коробці чи банці", — сказала вона.

Наразі американка резюмує, що радить подумати тим, хто хоче провести життя на пенсії в іншій країні, слід ретельно обдумати та підготуватися. Вона переконана, що таке рішення буде вартим того, якщо бути готовим до цього.

