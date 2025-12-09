Женщина бросила все и уехала на край света: плюсы и минусы путешествий в зрелом возрасте

Американка Лиза Ла Валле мечтала сменить США на Европу после того, как дети завершат обучение. Но когда женщина развелась с мужем, то решила воплотить свою мечту значительно быстрее.

Поэтому в свои 57 взяла и купила билет в один конец в Париж, и в течение семи лет жила фактически в путешествии по миру. Об этом рассказывает Bussiness Insider.

Сейчас американка живет в Брешии, на севере Италии. Она признается, что правильно решила уехать из США, ведь думала, что лучше умереть, чем "провести следующие 30 лет в Нью-Джерси".

За время жизни в Европе Ла Валле пережила и взлеты, и падения. Впрочем, говорит она, о переезде не жалеет — в целом это было правильное решение.

"Я полностью за то, чтобы следить за своими мечтами, но будьте готовы — переезд в новую страну не всегда прост", — сказала она.

После США женщина переехала в Париж Фото: bussines insider

Госпожа Ла Валле говорит, что стала более расслабленной и менее напряженной, ведь теперь на нее не давит вопрос о росте цен на жилье и продукты. Также вопрос жизни на пенсии в дорогом жилье не стоит на повестке дня.

"Я не хотела волноваться о медицинской помощи или оставаться в "крысиных бегах", чтобы справиться с высокой стоимостью жизни", — сказала она о причинах переезда.

Теперь Ла Валле живет на пенсии в Италии. Хотя она получает социальные выплаты уже два года, она также работает неполный день учительницей английского в местной школе, зарабатывая около $1500 (63,3 тыс. грн) в месяц.

"Я зарабатываю немного, но более низкая стоимость жизни значительно облегчает существование. Я не чувствую финансовой борьбы, как бы это было в США", — говорит женщина.

Она говорит, что сложно было найти взаимопонимание и завести друзей, а труднее всего пришлось в столице Франции. Поэтому через четыре года жизни она переехала в Италию.

Еще одна важная история для людей на пенсии — это поиск доступного жилья. В Европе госпожа Ла Валле говорит, что доступная аренда в Италии стоит недорого. Например, в Брешии женщина арендует квартиру недалеко от центра города, имеет большую гостиную с терракотовой плиткой, кухню, полную ванную, длинный коридор с окнами в полный рост, просторную спальню и террасу.

С 2021 года женщина живет в итальянской Брешии Фото: bussines insider

"Ощущение, будто живешь в отеле, но я плачу всего 550 евро (27 тыс. грн) в месяц", — говорит она.

Живя в Италии, Ла Валле иногда сталкивается с языковым барьером. Например, рассказывает женщина, для нее квестом является даже запись к парикмахеру, а потому советует всем выучить язык того государства, куда едете на пенсию.

Еще одно важное преимущество — это качество продуктов. Американка говорит, что еда в Европе свежее и полезнее, чем в США.

"Ты всегда получаешь свежее или достаточно чистое по составу питание, даже если оно в коробке или банке", — сказала она.

Сейчас американка резюмирует, что советует подумать тем, кто хочет провести жизнь на пенсии в другой стране, и тщательно подготовиться. Она убеждена, что такое решение будет стоить того, если быть готовым к этому.

Ранее Фокус рассказывал о том, как пенсионер повернул не туда и оказался в другой стране. 85-летний француз, который не имел проблем с ориентацией в пространстве, настолько запутался в GPS-навигаторе по дороге к врачу, что в итоге проехал 1500 км до страны, которая даже не граничит с Францией.

Впоследствии стало известно, что названа лучшая страна в мире для жизни на пенсии в 2025. Впереди всех оказалось государство с самым высоким уровнем медицины, погодой и социальными соцуслугами.