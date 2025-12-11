Дівчинка зламала ФБР у 10 років: що сталося після візиту агентів (відео)

У той час як більшість дітей за комп'ютерами випадково списують 100 доларів із кредитних карток своїх батьків, граючи в Roblox, Кріс Кубецькій вдалося отримати доступ до цілком секретних файлів ФБР.

Коли Кріс Кубецькій було 10 років, її школа отримала великий грант, завдяки якому в бібліотеці були встановлені нові комп'ютерні системи. З юних років вона виявляла жвавий інтерес до технологій і, не гаючи часу, освоїла нові комп'ютери у своїй школі. про це пише Unilad.

Кріс розповіла про те, як вона дізналася про нові технології.

"Я подумала: "Гей, я люблю бібліотеку. Я люблю комп'ютери. То давайте ж вивчимо їх!" І саме це я і зробила", — зазначила вона.

В інтерв'ю LADbible Stories дівчина поділилася своїми першими враженнями від побачених файлів: "Це, напевне, мала бути гра, тому що їхній пароль складався всього з чотирьох нулів. Тому я не подумала, що це реально, тому що це було занадто легко".

Однак "загадкові файли", на які натрапив Кріс, виявилися цілком реальними і містили подробиці про таємних агентів ФБР.

Як дівчинці вдалося зламати систему ФБР

Кріс використовувала модем для підключення до інтернету, щоб перевірити, чи під'єднаний комп'ютер на іншому кінці лінії. Якщо так, то тоді ще 10-річна дівчинка намагалася під'єднатися до нього і подивитися, що на ньому знаходиться.

"У ті часи в багатьох випадках не було паролів або кодів доступу, і ви могли, наприклад, грати в ігри на чужому комп'ютері, отримувати доступ до файлів із рецептами або до чого завгодно ще", — пояснила американка.

Кріс мала доступ до файлів понад два тижні, перш ніж співробітники ФБР увірвалися в шкільну бібліотеку.

"Звісно, коли ти дитина і бачиш двох дорослих, які хочуть відвезти тебе до поліцейської дільниці, ти думаєш: "О ні...". Ти поняття не маєш, що буде далі", — додала вона.

Як покарання Кріс отримала адміністративний припис, що забороняє їй користуватися більшістю типів комп'ютерів до досягнення 18 років. Зараз вона працює етичною хакеркою і є експерткою з кібербезпеки.

