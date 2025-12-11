Девочка взломала ФБР в 10 лет: что случилось после визита агентов (видео)

В то время как большинство детей за компьютерами случайно списывают 100 долларов с кредитных карт своих родителей, играя в Roblox, Крис Кубецкой удалось получить доступ к совершенно секретным файлам ФБР.

Когда Крис Кубецкой было 10 лет, ее школа получила крупный грант, благодаря которому в библиотеке были установлены новые компьютерные системы. С юных лет она проявляла живой интерес к технологиям и, не теряя времени, освоила новые компьютеры в своей школе. об этом пишет Unilad.

Крис рассказала о том, как она узнала о новых технологиях.

"Я подумала: "Эй, я люблю библиотеку. Я люблю компьютеры. Так давайте же изучим их!" И именно это я и сделала", — отметила она.

В интервью LADbible Stories девушка поделилась своими первыми впечатлениями от увиденных файлов: "Это, должно быть было игра, потому что их пароль состоял всего из четырех нулей. Поэтому я не подумала, что это реально, потому что это было слишком легко".

Однако "загадочные файлы", на которые наткнулся Крис, оказались вполне реальными и содержали подробности о тайных агентах ФБР.

Как девочке удалось взломать систему ФБР

Крис использовала модем для подключения к интернету, чтобы проверить, подключен ли компьютер на другом конце линии. Если да, то тогда еще 10-летняя девочка пыталась подключиться к нему и посмотреть, что на нем находится.

"В те времена во многих случаях не было паролей или кодов доступа, и вы могли, например, играть в игры на чужом компьютере, получать доступ к файлам с рецептами или к чему угодно еще", — объяснила американка.

Крис имела доступ к файлам более двух недель, прежде чем сотрудники ФБР ворвались в школьную библиотеку.

"Конечно, когда ты ребенок и видишь двух взрослых, которые хотят отвезти тебя в полицейский участок, ты думаешь: "О нет…". Ты понятия не имеешь, что будет дальше", — добавила она.

В качестве наказания Крис получила административное предписание, запрещающее ей пользоваться большинством типов компьютеров до достижения 18 лет. Сейчас она работает этичным хакером и является экспертом по кибербезопасности.

