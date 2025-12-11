Чому не можна носити шкарпетки два дні поспіль: незвичайне попередження вчених

Шкарпетки є одним із найнепомітніших елементів гардероба, але саме вони найшвидше перетворюються на "ферму" з мільйонів мікробів і грибків. Повторне носіння створює підвищену вологість і тепло, а це ідеальні умови для інфекцій і різкого запаху.

Повторне носіння створює підвищену вологість і тепло, а це ідеальні умови для інфекцій і різкого запаху. Тому фахівці запевняють, що міняти шкарпетки потрібно щодня. Про це пише Walla.

Багато хто, звісно, вважає за краще вдавати, що "нічого страшного не трапиться", але наука свідчить протилежне.

Ступні — теплі та вологі, а отже, абсолютно комфортні для росту мікроорганізмів. На поверхні шкіри живуть сотні видів бактерій і грибків. Вони харчуються потом і омертвілою шкірою, одночасно виділяючи речовини з характерним запахом. Серед них зустрічаються аромати "цибулі", "сиру" і навіть "козячого гною".

Що сильніше потіють ноги, то швидше ця мікробна "колонія" збільшується, а шкарпетки утримують вологу і дають мікробам шанс жити на тканині місяцями. Дослідження показують, що бактерії на бавовняних шкарпетках залишаються активними до трьох місяців. Тобто вчорашня пара вже буквально просякнута мікробним життям.

Надягання чистих шкарпеток важлива частина гігієни стоп Фото: Shutterstock

Найбрудніший предмет одягу

За даними The Conversation, саме шкарпетки визнано найзабрудненішим елементом гардероба. Якщо на футболці вчені знаходять десятки тисяч бактерій, то на шкарпетках до дев'яти мільйонів. Крім власних мікробів стопи, тканина збирає все, що трапляється на шляху: бактерії з підлоги будинку та спортзалу, грибки з вулиці. У деяких зразках виявляли грибки, здатні вражати дихальну та травну систему.

Мікроби з тканини легко переходять на будь-які поверхні — постіль, диван, підлогу і взуття. Тому грибок стопи так просто поширюється серед членів сім'ї. Якщо він уже з'явився, не можна ходити в шкарпетках по дому, ділитися взуттям і варто бути особливо обережним у спортзалах, душових і роздягальнях.

Що робити із взуттям

Взуття теж з часом стає джерелом вологи та бактерій. Експерти радять не одягати одну й ту саму пару два дні поспіль, щоб дати устілкам повністю висохнути. Це знижує вологість і зменшує кількість мікробів, які можуть розмножуватися всередині взуття.

Щоб запобігти неприємному запаху та інфекціям, дерматологи рекомендують:

мити ноги двічі на день теплою водою з милом;

використовувати антиперспіранти для стоп;

вибирати шкарпетки з "дихаючих" матеріалів (наприклад, бамбука);

звертати увагу на вироби з антибактеріальними добавками: сріблом або цинком.

Прання теж відіграє важливу роль. Звичайний режим підходить, якщо ноги мало потіють. За підвищеної вологості краще використовувати гаряче прання і ферментні засоби. Парова праска допоможе знищити стійкі мікроорганізми, а сонячна сушка додасть природну дезінфекцію завдяки ультрафіолету.

