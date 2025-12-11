Почему нельзя носить носки два дня подряд: необычное предупреждение ученых

Носки являются одним из самых незаметных элементов гардероба, но именно они быстрее всех превращаются в "ферму" из миллионов микробов и грибков. Повторное ношение создает повышенную влажность и тепло, а это идеальные условия для инфекций и резкого запаха.

Повторное ношение создает повышенную влажность и тепло, а это идеальные условия для инфекций и резкого запаха. Поэтому специалисты уверяют, что менять носки нужно ежедневно. Об этом пишет Walla.

Многие, конечно, предпочитают делать вид, что "ничего страшного не случится", но наука говорит обратное.

Ступни — теплые и влажные, а значит, абсолютно комфортные для роста микроорганизмов. На поверхности кожи живут сотни видов бактерий и грибков. Они питаются потом и омертвевшей кожей, одновременно выделяя вещества с характерным запахом. Среди них встречаются ароматы "лука", "сыра" и даже "козьего навоза".

Чем сильнее потеют ноги, тем быстрее эта микробная "колония" увеличивается, а носки удерживают влагу и дают микробам шанс жить на ткани месяцами. Исследования показывают, что бактерии на хлопковых носках остаются активными до трех месяцев. То есть вчерашняя пара уже буквально пропитана микробной жизнью.

Надевание чистых носков важная часть гигиены стоп Фото: Shutterstock

Самый грязный предмет одежды

По данным The Conversation, именно носки признаны самым загрязненным элементом гардероба. Если на футболке ученые находят десятки тысяч бактерий, то на носках до девяти миллионов. Кроме собственных микробов стопы, ткань собирает все, что встречается на пути: бактерии с пола дома и спортзала, грибки с улицы. В некоторых образцах выявляли грибки, способные поражать дыхательную и пищеварительную систему.

Микробы с ткани легко переходят на любые поверхности будь то постель, диван, пол и обувь. Поэтому грибок стопы так просто распространяется среди членов семьи. Если он уже появился, нельзя ходить в носках по дому, делиться обувью и стоит быть особенно осторожным в спортзалах, душевых и раздевалках.

Что делать с обувью

Обувь тоже со временем становится источником влаги и бактерий. Эксперты советуют не надевать одну и ту же пару два дня подряд, чтобы дать стелькам полностью высохнуть. Это снижает влажность и уменьшает количество микробов, которые могут размножаться внутри обуви.

Чтобы предотвратить неприятный запах и инфекции, дерматологи рекомендуют:

мыть ноги дважды в день теплой водой с мылом;

использовать антиперспиранты для стоп;

выбирать носки из "дышащих" материалов (например, бамбука);

обращать внимание на изделия с антибактериальными добавками: серебром или цинком.

Стирка тоже играет важную роль. Обычный режим подходит, если ноги мало потеют. При повышенной влажности лучше использовать горячую стирку и ферментные средства. Паровой утюг поможет уничтожить стойкие микроорганизмы, а солнечная сушка добавит естественную дезинфекцию благодаря ультрафиолету.

