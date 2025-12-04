Проверка фактов: начнется ли трехлетний потоп на Рождество 2025 года (видео)

Вирусные видеоролики о "ганском пророке", который якобы строит современный Ноев ковчег перед всемирным потопом, вызвали бурные споры в сети. Эксперты все чаще предполагают, что видео могли быть обработаны или частично созданы искусственным интеллектом.

В конце августа 2025 года в социальных сетях появились видеоролики, на которых, как утверждается, показан "ганский пророк", строящий современный ковчег перед грядущим всемирным потопом. Контент стремительно стал вирусным, вызвав международные споры о том, является ли это проявлением истинной веры или результатом продуманной манипуляции с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом пишет IBT.

На роликах мужчина, представленный как "Пророк Эбо Ной" или "современный Ной", наблюдает за строительством огромного деревянного судна. Автор публикаций утверждает, что Бог якобы предупредил его о глобальном потопе, который должен начаться 25 декабря 2025 года и продолжаться три года.

Відео дня

Пост, набравший широкое распространение в начале октября, утверждал, что ковчег уже почти готов и рассчитан на 5000 человек. Видео сопровождалось призывами к покаянию и предупреждениями о "божественном возмездии".

Факты: подтверждений нет

Несмотря на убедительную визуальную подачу, независимые источники не подтверждают: личность мужчины; реальное местоположение стройки; масштаб или существование объекта; пророческие заявления о "трехлетнем всемирном потопе".

Издание отмечает, что прогнозы такого рода не поддерживаются ни научными, ни религиозными, ни метеорологическими организациями.

Аналитики обратили внимание на ряд несоответствий в роликах Фото: TikTok

Аналитики обратили внимание на ряд несоответствий в роликах:

различное освещение в последовательных кадрах;

идентичный дикторский текст;

отсутствие характерных фоновых звуков;

визуальные элементы, напоминающие алгоритмическую обработку.

Специалисты по цифровой криминалистике считают, что некоторые фрагменты могли быть созданы или дополнены ИИ, что соответствует современным тенденциям использования религиозных образов в дезинформационных кампаниях.

Реакция соцсетей

Часть зрителей, особенно из религиозных сообществ, открыто сомневается в пророчествах. Пользователи цитируют библейские строки о том, что Бог "больше не пошлет потоп на всю Землю".

Другие выражают обеспокоенность тем, что сочетание мистики и технологий может вызвать ненужную тревогу среди людей, воспринимающих подобные заявления буквально.

Фактчекеры в Западной Африке и Великобритании пока не нашли никаких данных, подтверждающих существование "пророка Эбо Ноя" или реального строительства ковчега.

Эксперты подчеркивают, что вирусность подобных роликов демонстрирует, как легко в цифровую эпоху смешиваются вера, вымысел и инструменты ИИ. Даже реальный локальный проект может в считанные часы превратиться в глобальный феномен, если его подача усиливается алгоритмами соцсетей.

На данный момент нет доказательств существования пророка по имени Эбо Ной, строительства функционального ковчга или угрозы всемирного потопа.

Ранее Фокус сообщал, что сбывается давнее запоздавшее пророчество. Предсказания Бабы Ванги снова оказались в центре внимания после того, как ученые заявили о надвигающемся редком космическом явлении.

Также стало известно, что четыре известных экстрасенса сделали одинаковое пугающее предсказание на конец 2025 года. Они "сошлись" во мнении, что человечеству стоит готовиться к новому глобальному конфликту.