Перевірка фактів: чи почнеться трирічний потоп на Різдво 2025 року (відео)

Вірусні відеоролики про "ганського пророка", який нібито будує сучасний Ноїв ковчег перед всесвітнім потопом, викликали бурхливі суперечки в мережі. Експерти все частіше припускають, що відео могли бути оброблені або частково створені штучним інтелектом.

Наприкінці серпня 2025 року в соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких, як стверджується, показано "ганського пророка", який будує сучасний ковчег перед прийдешнім всесвітнім потопом. Контент стрімко став вірусним, викликавши міжнародні суперечки про те, чи є це проявом істинної віри або результатом продуманої маніпуляції за допомогою технологій штучного інтелекту. Про це пише IBT.

На роликах чоловік, представлений як "Пророк Ебо Ной" або "сучасний Ной", спостерігає за будівництвом величезного дерев'яного судна. Автор публікацій стверджує, що Бог нібито попередив його про глобальний потоп, який має розпочатися 25 грудня 2025 року і тривати три роки.

Пост, який набув широкого поширення на початку жовтня, стверджував, що ковчег уже майже готовий і розрахований на 5000 осіб. Відео супроводжувалося закликами до покаяння і попередженнями про "божественну відплату".

Факти: підтверджень немає

Попри переконливу візуальну подачу, незалежні джерела не підтверджують: особистість чоловіка; реальне місце розташування будівництва; масштаб або існування об'єкта; пророчі заяви про "трирічний всесвітній потоп".

Видання зазначає, що прогнози такого роду не підтримуються ні науковими, ні релігійними, ні метеорологічними організаціями.

Аналітики звернули увагу на низку невідповідностей у роликах Фото: TikTok

Аналітики звернули увагу на низку невідповідностей у роликах:

різне освітлення в послідовних кадрах;

ідентичний дикторський текст;

відсутність характерних фонових звуків;

візуальні елементи, що нагадують алгоритмічну обробку.

Фахівці з цифрової криміналістики вважають, що деякі фрагменти могли бути створені або доповнені ШІ, що відповідає сучасним тенденціям використання релігійних образів у дезінформаційних кампаніях.

Реакція соцмереж

Частина глядачів, особливо з релігійних спільнот, відкрито сумнівається в пророцтвах. Користувачі цитують біблійні рядки про те, що Бог "більше не пошле потоп на всю Землю".

Інші висловлюють занепокоєння тим, що поєднання містики і технологій може викликати непотрібну тривогу серед людей, які сприймають подібні заяви буквально.

Фактчекери в Західній Африці та Великій Британії поки що не знайшли жодних даних, що підтверджують існування "пророка Ебо Ноя" або реального будівництва ковчега.

Експерти наголошують, що вірусність подібних роликів демонструє, як легко в цифрову епоху змішуються віра, вигадка та інструменти ШІ. Навіть реальний локальний проєкт може за лічені години перетворитися на глобальний феномен, якщо його подача посилюється алгоритмами соцмереж.

Наразі немає доказів існування пророка на ім'я Ебо Ной, будівництва функціонального ковчега або загрози всесвітнього потопу.

