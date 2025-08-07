Ошибается почти каждый: как на самом деле нужно стирать носки

Если вы добросовестно выворачивали носки, прежде чем бросать их в стиральную машину, ваша интуиция вас не подвела. Это правильно, особенно если на обратной стороне есть видимые темные пятна.

Related video

Эксперт по стирке Сара Шортер объяснила, что правильный способ подготовки носков к стирке — это сначала вывернуть их "наизнанку". Об этом пишет Daily Mail.

"Чтобы достичь оптимального очищения, выверните носки наизнанку перед стиркой", — сказала Шортер, научный сотрудник по исследованиям и разработкам продуктов Unilever.

Эксперт по чистке добавила, что есть две основные причины, почему носки "выигрывают" от такой стирки.

Эффективнее удаляет бактерии

С точки зрения гигиены, Сара объяснила, что "стирка носков наизнанку позволяет эффективнее удалять отмершие клетки кожи и бактерии". Вторая причина связана с сохранением их состояния в долгосрочной перспективе.

"Стирка наизнанку позволяет вашим носкам дольше выглядеть как новые, уменьшая трение на внешней стороне носков, что помогает сохранить узоры и цвета", — подчеркнула Сара.

Стирка наизнанку позволяет вашим носкам дольше выглядеть как новые Фото: Getty

Дополнительная стирка

Однако, если носки заметно темные и грязные на подошве и пятке, эксперт предлагает дополнительный этап предварительной стирки как лучший способ их освежить. "Если носки запятнаны, нанесите немного жидкости для стирки непосредственно на пятно, прежде чем вывернуть их наизнанку и стирать", — рекомендует Сара.

Использование качественного моющего средства в стиральной машине также является обязательным.

Использование качественного моющего средства является обязательным Фото: Getty

А если вы настроены сохранить срок службы своих носков, Сара также предлагает избегать теплой воды и перейти на стиральный порошок в холодной воде, поскольку это лучше "сохраняет ткань и эластичность носков".

Сушка

Кроме соблюдения техники стирки наизнанку, способ сушки носков также может повлиять на их долговечность.

Ученая рекомендует "сушить носки на вешалке вместо использования сушилки" — и, как и во время стирки, их следует вывернуть наизнанку.

"Сушка на веревке помогает поддерживать форму и эластичность", — пояснила она.

Вместе с тем, нужно ограничивать воздействие прямых солнечных лучей на носки, "поскольку ультрафиолетовое излучение солнечного света может разрушать эластан в носках".

Женщина также подтвердила, что "носки следует стирать после каждого ношения".

"Частая стирка важна, потому что ноги потеют. Влажные, грязные носки могут привести к грибковым инфекциям или неприятным запахам", — говорит она.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Фокус писал, почему важно стирать вещи из секонд-хенда и как это делать правильно.