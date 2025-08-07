Ошибается почти каждый: как на самом деле нужно стирать носки
Если вы добросовестно выворачивали носки, прежде чем бросать их в стиральную машину, ваша интуиция вас не подвела. Это правильно, особенно если на обратной стороне есть видимые темные пятна.
Эксперт по стирке Сара Шортер объяснила, что правильный способ подготовки носков к стирке — это сначала вывернуть их "наизнанку". Об этом пишет Daily Mail.
"Чтобы достичь оптимального очищения, выверните носки наизнанку перед стиркой", — сказала Шортер, научный сотрудник по исследованиям и разработкам продуктов Unilever.
Эксперт по чистке добавила, что есть две основные причины, почему носки "выигрывают" от такой стирки.
Эффективнее удаляет бактерии
С точки зрения гигиены, Сара объяснила, что "стирка носков наизнанку позволяет эффективнее удалять отмершие клетки кожи и бактерии". Вторая причина связана с сохранением их состояния в долгосрочной перспективе.
"Стирка наизнанку позволяет вашим носкам дольше выглядеть как новые, уменьшая трение на внешней стороне носков, что помогает сохранить узоры и цвета", — подчеркнула Сара.
Дополнительная стирка
Однако, если носки заметно темные и грязные на подошве и пятке, эксперт предлагает дополнительный этап предварительной стирки как лучший способ их освежить. "Если носки запятнаны, нанесите немного жидкости для стирки непосредственно на пятно, прежде чем вывернуть их наизнанку и стирать", — рекомендует Сара.
Использование качественного моющего средства в стиральной машине также является обязательным.
А если вы настроены сохранить срок службы своих носков, Сара также предлагает избегать теплой воды и перейти на стиральный порошок в холодной воде, поскольку это лучше "сохраняет ткань и эластичность носков".
Сушка
Кроме соблюдения техники стирки наизнанку, способ сушки носков также может повлиять на их долговечность.
Ученая рекомендует "сушить носки на вешалке вместо использования сушилки" — и, как и во время стирки, их следует вывернуть наизнанку.
"Сушка на веревке помогает поддерживать форму и эластичность", — пояснила она.
Вместе с тем, нужно ограничивать воздействие прямых солнечных лучей на носки, "поскольку ультрафиолетовое излучение солнечного света может разрушать эластан в носках".
Женщина также подтвердила, что "носки следует стирать после каждого ношения".
"Частая стирка важна, потому что ноги потеют. Влажные, грязные носки могут привести к грибковым инфекциям или неприятным запахам", — говорит она.
